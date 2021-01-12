نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على الشروط وطريقة التقديم لوظائف النيابة العامة 1442 عبر نظام جدارة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على الشروط وطريقة التقديم لوظائف النيابة العامة 1442 حيث تجري عمليات البحث عبر حوجل من اجل الحصول على وظيفة شاغرة من وظائف النيابة وجاء ذلك بعد إعلان النيابة عن تلك الوظائف للخرجين من الرجال والنساء السعوديين للتعيين في مختلف الوظائف في جميع أنحاء المملكة وذلك حسب سلم الرواتب من من الدرجة الرابعة والى الدرجة الثامنة وجاء ذلك وفقا لشروط وضوابط محدده من قبل النيابة العامة لكل التخصصات المتاحة حيث تجاوز عدد الوظائف الشاغرة والمطلوبة 671 وظيفة ومخصص منهم 132 وظيفة للنساء الخريجين والحاصلين على مؤهلات علمية تتماشى مع الوظائف المعلن عنها و 539 وظيفة مخصصة للرجال و يتم التقديم من خلال نظام إدارة الإلكتروني السعودي للتوظيف في جميع إنحاء المملكة في مقالنا هذا سوف نعرض على حضراتكم جميع تفاصيل التقديم وشروط القبول عبر موقع ثقفني الإخباري وهي كالاتي:

شروط التقديم لوظائف النيابة العامة

أن يكون المتقدم للوظيفة من السيدات أو الرجال السعوديين الأصل.

توافر المؤهل العلمي المناسب المعلن عنه من قبل النيابة للوظيفة.

توافر معادلة للوظائف الأتية من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم السعودي.

القبول النهائي للوظيفة بعد الانتهاء من المقابلة الشخصية.

يجب مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات المقابلة الشخصية في عدم التطابق سوف يتم الاستبعاد.

جميع الوظائف المعلن عنها تحتاج الى مقابلة شخصية وسوف يتم دعوة كل متقدم حاصل علي نقاط اعلي من الجنسيين.

أن يجتاز المتقدم للوظيفة اختبار المقابلة الشخصية واختبار المعرفة حيث تحدد اللجنة مجموعة من المعايير يحتسب على أساسها معايير القبول لوظيفة.

المؤهلات المطلوبة لوظائف النيابة العامة

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة.

درجة البكالوريوس و حاصل على درجة الماجستير.

خريجي الدبلومات العليا بعد الجامعة.

وظائف النيابة الشاغرة للرجال

إليكم الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل نيابة للرجال وهي كالاتي:-

وظائف النيابة الشاغرة للنساء

إليكم الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل نيابة للرجال وهي كالاتي:-

خطوات التقديم لوظائف النيابة