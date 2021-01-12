نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم شكاوى فواتير المياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط توصيل شكاوى فواتير المياه، كثر في الآونة الأخيرة البحث عن كيفية توصيل الشكاوى التي تخص فواتير المياه حيث أنه زاد استهلاك جميع الأفراد ولاحظت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الأمر، لذلك قامت بإنشاء موقع خاص بها لكي يتم من خلال الاستفسار عن أي أمر يخص فواتير المياه للمستهلكين وأيضًا لكي يتم من خلاله تقديم شكاوى المواطنين، في هذا المقال سوف نتعرف على الآلية التي يتم من خلالها تقديم شكاوى فواتير المياه.

البيان الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة

تابعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ما قد نشر مؤخرًا عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي في خلال الفترة الماضية، حيث أنه قد أثير أمر يخص مطابقة عدادات المياه الذكية لجميع المواصفات السعودية وأيضًا القراءات التقديرية لاستهلاك المياه.

وكما أنه قد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أنه قد تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأيضًا يتم التحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة القومية للمياه والزراعة.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعلانها الرسمي الماضي أنه قد تم نفاذ التنظيم الخاص بهيئة المياه والكهرباء وذلك في تاريخ 24/5/1442 والذي يوافق شهر 8 لعام 2021، والذي يوضح بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة تتولى مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة العربية السعودية، لذلك فإن تنظيم المياه يعتبر هو الجهة الوحيدة المسئولة بالبت في جميع الاعتراضات التي تقدم من جهة المستهلكين ومقدمي الخدمات.

آلية تقدير فواتير المياه

لفتت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعلانها إلى أنه آلية تقدير الفواتير تعد ممارسة عالمية ومتابعة عند وجود عوائق تمنع أخذ القراءة الحالية والفعلية، وأن الوزراة تتابع استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص جميع القراءات التقديرية.