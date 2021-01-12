نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة الشروط ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة جداره للرجال والنساء، إتاحة 671 وظيفة إدارية تبدأ من المرتبة الرابعة وتصل إلى المرتبة الثامنة في سلم رواتب الموظفين تخصُص إداري قامت النيابة العامة بفتح باب التقديم للمؤهلات المطلوبة إلكترونيًا عبر منصة جدارة للتوظيف، وإليك التفاصيل.

يبلُغ عدد الوظائف في النيابة العامة التي تم الآن عليها 671 تم تقسيمها كما يلي:

539 وظيفة للرجال.

132 وظيفة للنساء.

أما عن أماكن العمل في الوظائف المطلوبة فهي مُنتشرة على كافة أنحاء المملكة، وفي حال أن كُنت تتساءل عن المؤهل المطلوب فهو يبدأ من الدبلوم ويصل إلى كُليات مُحددة طبقًا للوظيفة المُراد التقديم عليها.

رابط تقديم وظائف النيابة العامة

سوف يبدأ الموقع في استقبال طلبات الالتحاق الوظيفي بدايةً من الأحد 17 من الشهر الميلادي الجاري 2021، وينتهي التقديم يوم السبت 23 من نفس الشهر 2021، وللتسجيل اتبع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى منصة جداره الإلكترونية.

تسجيل الدخول عبر حساب جديد، أو حساب مُفعل من قبل، قراءة الشروط.

اختيار بدء الخدمة، ومن ثم اختيار الإعلان الوظيفي المُراد التقديم إليه.

إضافة البيانات الشخصية المطلوبة التي تشمل معلومات السيرة الذاتية.

الضغط على كلمة حفظ، ومن ثم إرسال الطلب.

شروط تقديم وظائف النيابة العامة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم على الوظيفة، وفي حال عدم توفر إحدى الشروط سوف يُعدّ الطلب مرفوضًا، وتتمثل الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مؤهل المُتقدم الدراسي مُناسب للوظيفة.

يتمتع بخلق طيبة مع حسن السير والسلوك قضائيًا.

يجتاز المقابلة الشخصية.

يكون عُمر المتقدم أكبر من 17 عامًا.

يُجرى عليه اختبار القدرة المعرفية في الخدمة المدنية.

هناك الكثير من وظائف النيابة العامة جداره المطلوبة، بين مترجم، ومحاسب، وباحث، ومدقق، ومأمور وغيرها، فقط قُم بالتقديم على الرابط في جداره لتنتقل إلى المقابلة واستكمال الإجراءات الوظيفية.