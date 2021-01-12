نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية الوطنية صندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية هو أمر اصبح بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عنه بطريقة سهلة وبسيطة، ومن المعروف أن صندوق التنمية العقاري هو من أهم الجهات الحكومية التي تعمل علي تقديم الخدمات الالكترونية، ويعتبر الصندوق العقاري من أفضل 15 مصلحة حكومية التي تعمل علي تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، له دور تمويلي كبير في مختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الصندوق العقاري بمنح القروض التمويلات المختلفة للمواطنين المستفيدين من الصندوق، كما يقوم الصندوق بتقديم العديد من الخدمات مثل الحصول علي استشارة عن طريق خدمة المستشار العقاري، إصدار الفواتير بشكل دوري، الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية، الحصول علي صورة من الصكوك، طلبات إخلاء الطرف وغيرها من الخدمات التي تعمل علي توفير الوقت و الجهد علي المواطنين.

الاستعلام عن القرض العقاري وشروط الحصول علي قرض

قد أشار صندوق التنمية العقاري إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول علي القرض وهي كالتالي:

يقتصر هذا القرض علي السعوديين فقط .

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي القرض عن 20 عاماً وألا يزيد عمره عن 70 عام وقت التقديم.

يجب أن يكون المتقدم من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو العسكري فقط.

يجب عليك توفير الأوراق و المستندات المطلوبة لحصول علي القرض.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول .

يجب ارفاق صورة من صك الملكية وموافقة البلدية.

الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية

من خال المقال يمكنك الاطلاع عن المقال الخاص باستمرار القروض العقارية المدعومة من الصندوق، قد قامت المملكة لعربية السعودية في عام 1974 ميلادية من اصدرا مرسوم ملكي يحتوي علي العديد من التوصيات الخاصة بموضوع الإسكان و صندوق التنمية العقارية، وقد تم إنشاء المقرر الرسمي لصندوق التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض ويعتبر الصندوق من اهم واكبر المؤسسات المالية التي تعمل علي تقديم العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين، وبعد إنشاء المقر في مدينة الرياض قد تم التوسع و الانتشار في مختف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية حيث قد تم تأسيس 40 مكتب فرعي تابع للصندوق، والهدف من وجود هذه المكاتب هو ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وقد قام صندوق التنمية العقاري بالعمل علي توفير خدمة وهي الاستعلام عن رقم الطلب عن طريق الإنترنت، أما عن خطوات الاستعلام فهي كالتالي:

الدخول لي الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية.

الضغط علي أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لها .

الضغط علي أيقونة استعلام.

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