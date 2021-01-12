نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف النيابة العامة عبر جدارة الإلكتروني للتوظيف وشروط التقديم للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحتلت وظائف النيابة العامة السعودية صدارة البحث على خلال الساعات الماضية، وكان عدد الوظائف المطلوبة 671 وظيفة للرجال والنساء، وأن التقديم سوف يكون من خلال موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني، وأن عدد الوظائف المتوفرة للنساء تبلغ 132 وظيفة، وأن عدد الوظائف المتوفرة للرجال تبلغ 539 وظيفة، وسوف تكون هذه الوظائف الإدارية على سلم الرواتب العام للموظفين، وسوف تكون من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الثامنة.

وقالت النيابة السعودية أن التقديم سوف يكون من يوم الأحد القادم 4 من جمادي الثاني 1442هـ، الموافق يوم 17 من يناير 2021، من الساعة التاسعة صباحاً، وسوف ينتهي التقديم على الوظائف يوم 10 جمادي الثاني 1442هـ، الموافق 23 يناير 2021م، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.

رابط التقديم لوظائف النيابة العامة السعودية للرجال والنساء

قالت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن الراغبين من الرجال والنساء التقديم على الوظائف المطلوبة الدخول على رابط جدارة الإلكتروني للتوظيف من خلال النفاذ الوطني الموحد، وقالت أنه يجب أن تتوفر الشروط اللازمة للتقديم، وأن يكون المتقدمين من الفئات المستهدفة لهذه الوظائف الإدارية.

الفئات المستهدفة

تم تحديد الفئات المستهدفة لوظائف النيابة السعودية وهم كما يلي:-

الخريجات والخريجين من الحاصلين على درجة البكالوريوس. الخريجات والخريجين من الفئات الحاصلة على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها. سوف تكون الأولوية في عملية الترشيح للمؤهلات الغير تربوية، بعد ذلك المؤهلات التربوية.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية عبر موقع جدارة الإلكتروني.

تم تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين وهى كما يأتي:-