روتانا تطلق الموسم الجديد من برنامج Be my guest

الفنانة نور اللبنانية تدشن الحلقة الأولى

دوت الخليج :الرياض – د.سحر رجب

تطلق شبكة قنوات روتانا الموسم الجديد من برنامج ” “Be my guest الذي يعده ويقدمه الإعلامي بلال العربي، ويستضيف خلاله مجموعة من أهم نجوم العالم العربي، ويُعرض كل خميس في التاسعة مساءً على LBC وفي الخامسة والنصف على قناة روتانا سينما، فيما يتم إعادته السبت في الثامنة مساءً على روتانا موسيقى.

وتدشن الفنانة اللبنانية نور الموسم الجديد من البرنامج، من خلال حلقة خاصة الخميس المقبل، حيث اعترفت نور أن جمالها كان السبب في اختيارها لأول أدوارها التمثيلية، معتبرة أن هذا ليس عيبًا ولكن العيب أن يستمر ذلك، وشددت على أنها عملت على تطوير نفسها حتى استطاعت أن تثبت أنها ممثلة وليست وجهاً جميلاً فقط.

وأعربت عن أمنيتها أن تكون بالفعل وجه الخير على الكثير من النجوم الذين ظهرت معهم في أولى أعمالهم مثل؛ أحمد السقا وتامر حسني، موضحة أنها كانت محظوظة في مشوارها الفني بالعمل مع أهم الأسماء والذين استفادت منهم كثيرًا، متوقعة أن يكون مسلسلها المرتقب في رمضان القادم مع الفنان ياسر جلال “ضل راجل” من أنجح الأعمال الدرامية هذا العام لأنه مكتوب بطريقة رائعة.

وحول أحدث أعمالها مسلسل “جمال الحريم” الذي يعرض حاليًا، قالت الفنانة نور لبلال العربي في برنامج ” “Be my guest: “أقدم في هذا العمل دورًا صعبًا، حيث أنه يتطلب مني جهداً جسدياً وعصبياً كبيراً، هذا بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي كانت تصل أحيانا إلى 18 ساعة في اليوم. وهذا المسلسل يتناول رسالة مهمة للغاية لتوعية الجمهور عن الدجالين والمشعوذين اللذين يستغلون ضعف الناس وحالتهم السيئة لجني المال وزجّهم إلى دوامة الوهم والسحر”.