نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير مسارات الثانوية العامة 1443-1444 بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة التعليم السعودي دليل تطوير مسارات الثانوية العامة 1443 في المملكة العربية السعودية، وجاءت أربعة مبادئ وهي البداية والأهلية والتميز والتأهيل، ويأتي هذا بالتزامن مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني وصدور قرارات جديدة تخص أداء التقويم الوظيفي للمعلمين، حيث تم إصدار الكثير من التعديلات والتي سيتم ذكرها أيضا بتقرير مفصل سيتم إدراجه في الفقرات المقبلة، وبحسب بيان وزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي فإن التطبيق سيكون مطّبق ابتداءا من السنة الدراسية القادمة 1443-1444، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تم تداوله حول مسارات الثانوية العامة الجديدة.

مسارات الثانوية العامة 1443

هذا وقد حملت ملامح تطوير المسارات العامة الثانوية في البداية التطبيق وموعده، حيث سيتم إجراء هذه القوانين بشكل فعلي ابتداء من العام الدراسي 1443-1444 للهجرة، وفيما يخص الآلية فإنها ستكون على النحو التالي:

السنة الأولى المشتركة: يتم عمل الإعداد العام في القيام بعمليات الفرز والتوجيه والقياس للطلاب والطالبات

في السنة الثانية المشتركة: مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية وتتضمن العديد من المسارات وهي:

مسار علمي عام مسار علوم الحاسب والهندسة مسارات علوم الصحة والحياة.

مجال العلوم الشرعية والإنسانية وتتضمن العديد من المسارات وهي كالتالي:

إدارة الأعمال المسار الشرعي المسار الإنساني العام.

في السنة الثالثة المشتركة: توجد فيها المسارات التي ذكرناها في السنة الثانية المشتركة.

مميزات مسارات الثانوية العامة الجديدة

هناك مجموعة من المميزات التي تميزت فيها مسارات الثانوية العامة الجديدة المذكورة آتيا:

أولا تعمل على تحقيق المتطلبات التي تدخل ضمن رؤية المملكة لعام 2030

تلبي الاحتياجات الخاصة بالتنمية الوطنية

تقوم على إعداد المتعلم للحياة وباقي مهارات القرن الحالي “الحادي والعشرين”

تعمل على توطين الوظائف الحرجة وتعمل على تحقيق الأمان المهني

تواكب التغيرات العالمية على مستوى التعليم الثانوي

توفير تعليم مناسب لمتطلبات سوق العمل في المملكة

تقوم على أساس استشراف وظائف المستقبل سواء كانت العالمية والمحلية.

التأهيل في مسارات المرحلة الثانوية العامة

المبدأ الرابع هو التأهيل في مسارات المرحلة الثانوية ، ويمتاز بعض المسارات بخاصية التأهيل لجميع الطلاب والطالبات في سوق العمل عن طريق برنامج تفسير مهنية في العديد من التخصصات وكذلك الأمر بالنسبة للمهن الإدارية، تجدر الإشارة إلى أن هذه المسارات تطبق فعليا في العام الدراسي 1443، كما تم الحديث عن تعديل تقويم الأداء الوظيفي للمعلمين بما يشمل العلاوة السنوية والسلم الانتقالي للرواتب و جدول رواتب الموظفين ، كما تم الحديث عن تعديل عدد الفصول السنوية لكل سنة دراسية، حيث أصبح ثلاث فصول في كل سنة.

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هذا وقد نشرت أيضا وزارة التعليم الأسابيع الدراسية في أيام الدوام متضمنة مواعيد اختبار الفصل الدراسي الثاني 1442-1443 الهجرة، ومن المعروف أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الرابع من جمادى الثاني 1442، على أن يستمر حتى الثاني والعشرين من شوال المقبل، وسيكون الأسبوع الأول من اليوم الرابع وحتى اليوم الثامن من جمادى الثاني، أما الأسبوع الثاني فسيكون من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من جمادى الثاني، في حين سيكون الأسبوع الثالث من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من جمادى الآخر ، على أن يكون الأسبوع الرابع ابتداء من الخامس والعشرين من جمادى الثاني وتنتهي في التاسع والعشرين من ذات الشهر، بينما سيكون الأسبوع الخامس في الثاني من شهر رجب وينتهي في السادس من ذات الشهر، أما الأسبوع السادس فسينطلق في التاسع من شهر رجب 1442، على أن ينتهي في الثالث عشر من رجب ذاته، وفيما يلي نستعرض لكم صور عن الأسابيع الدراسية للفصل الثاني الدراسي 1442.