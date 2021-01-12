نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة داخل الأراضي السعودية هي خدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين داخل المملكة, حيث تسعي الحكومة السعودية إلي توفير سبل الترف والرفاهية للمواطنين, حيث يستطيع الشخص الذي انتهت صلاحية الإقامة الخاصة به أن يقوم بتجديدها عبر بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية, وحتي لا يتم تغريم الشخص الوافد أو المقيمين بسبب انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة به فلابد أن يقوم بالاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة, وحتي تستطيع الاستعلام عن صلاحية الإقامة لابد من اتباع خطوات الاستعلام عن طريق موقع ابشر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

قامت وزارة العمل بتحديد مجموعة من الخطوات التي يجب أن يقوم المقيم أو الوافد بإتباعها لكي يستطيع الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به ومعرفة تاريخ انتهائها حتي يقوم بتجديدها قبل انتهائها وعدم فرض غرامة تأخير التجديد عليه:

يتم الدخول علي موقع ابشر من خلال الرابط التالي: ابشر للخدمات الإلكترونية. قم باختيار خدمات أفراد بعد الدخول علي الموقع. تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم والرقم السري والرمز المرئي. اختيار بعد ذلك خدماتي. ثم الضغط علي الاستعلام الإلكتروني. ومن بين الخيارات المتاحة أمامك تقوم باختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة. قم بملء البيانات المطلوبة لكي تقوم بالاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة. ومن ضمن البيانات والمعلومات المطلوبة هي إدخال رقم الإقامة الخاصة بك. بعد الانتهاء لابد من الضغط علي أيقونة عرض ليتم عرض لك كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالإقامة لديك وتاريخ انتهائها.

غرامات التأخير عن تجديد الإقامة بالسعودية

حيث صرحت وزارة الداخلية أنه في حالة قيام الشخص بانتهاء صلاحية الإقامة الخاصة به ولم يقوم بتجديدها فسوف يتم توقيع غرامة عليه علي حسب ما ينص عليه القانون السعودي: