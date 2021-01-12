نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في آمن المنشآت 1442 عبر منصة ابشر للتوظيف بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح متاحا للمواطنين السعوديين التسجيل في آمن المنشآت، بعد إعلان الإدارة المركزية للقبول والتسجيل في وزارة الداخلية في المملكة عن إتاحة عدد من الوظائف من الرتب في قوات امن المنشآت وتلك الوظائف للرجال فقط من السعوديين وأكدت الإدارة المركزية أن الرتب المتاحة للوظائف هي رتبة جندي، رتبة جندي أول، رتبة عريف، رتبة وكيل رقيب كما أكدت انه يجب أن يستوفي المواطنين المتقدمين كل الشروط المطلوبة للتسجيل وأشارت إلي أن التسجيل سيتم إلكترونيا عبر منصة ابشر للتوظيف ولم يتطرق البيان إلي موعد فتح باب التقدم لوظيفة آمن المنشآت 1442 ومن المتوقع أن الموعد سيكون في الأيام القليلة القادمة.

رابط التقديم في المواقع

يستطيع المواطنين الذين يسعون للتقديم في وظائف قوات الأمن في المملكة التي تم الإعلان عنها بعد التأكد من الشروط المطلوبة لتلك الوظائف والتأكد من انطباقها عليهم بعد ذلك تبدأ أولي خطوات التقديم وذلك عبر منصة ابشر للتوظيف والتي تتبع وزارة الداخلية في المملكة لتكون منصة الوظائف المتاحة في وزارة الداخلية بالمملكة كما سيتمكن المستعلم من الاستعلام عن الوظائف المتاحة وعن معرفة مواعيد فتح باب التسجيل والشروط من خلال منصة ابشر(تلك المنصة ليس بها التقديم تبع رابط وزارة الداخلية في الأسفل في الشروط) ومن خلال منصة ابشر يمكنك الاستفادة من جميع الخدمات التي تعرضها المنصة مثل تفعيل الهوية بالجوال من خلال هويتك بجوالك، نظام خدمة المرور نظام ساهر المروري ، وخدمة التعديل المهني والوظيفي.

شروط وظيفة امن المنشآت 1442

في حالة إذا كان المواطن يرغب في التقدم لوظيفة امن المنشآت يجب عليه الاطلاع أولاً علي شروط امن المنشآت خصوصاً ان من لم ينطبق عليه تلك الشروط سيتم استبعاد طلب التقديم تلقائياً وشروط التقديم كالتالي:

علي الشخص المتقدم أن يكون سعودي الهوية.

شرط أساسي أن يكون الشخص المتقدم نشأ في المملكة ويتم استثناء من نشأ مع والده في خارج الدولة أثناء تقديم خدمة أو عمل خاص بالدولة وذلك طبقاً لقرار توطين المهن.

شرط حسن سير وسلوك المتقدم والسمعة.

شرط انه لم يصدر حكم علي المتقدم سواء بالحدود الشرعية أو الأحكام المخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون سن المتقدم فوق سبعة عشر ولا يزيد عمره عن ثلاثون عام وقت عملية التقديم.

أن يكون طول المتقدم للوظيفة 186 سم فيما فوق.

شرط تناسق الجسد وتناسب الطول مع الوزن للمتقدم.

شرط أن تكون بطاقة الهوية سارية وغير منتهية.

شرط اجتياز الفحص الطبي.

اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبارات القبول.

والتي يتم عقدها من خلال قوات الآمن.

شرط أن لا يكون الشخص المتقدم يعمل أو سبق عمله في احد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية وان لا يكون موظف في احد الجهات الحكومية.

أن لا يكون متزوج من أجنبية.

كيفية التسجيل في آمن المنشآت 1442

خطوات التقديم والتسجيل في وظيفة امن المنشآت يكون بشكل إلكتروني وذلك عن طريق منصة ابشر للتوظيف واتباع الخطوات التي ستناول ذكرها في السطور التالية.