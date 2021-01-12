نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية وشروط إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي وزارة الموارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، والتي تسهل على العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، والذين انتهت صلاحية إقامتهم وصلاحية رخصة العمل الخاصة بهم، ويرغبون في مغادرة الأراضي السعودية مغادرة نهائية، وبالتالي حتى يتم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي يلزم أن يتم إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي سواء من خلال المكاتب المعنية، أو من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي

إصدار تأشيرة خروج نهائي والإقامة منتهية أصبح متاح للوافدين، ولكن بعد أن يتم استخراج رخصة العمل، فيمكن الوفود إلى مكاتب العمل، واستخراجها، أو يمكن أيضًا الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية، فالطريقة الأولى ستكون وفق التالي:

اللجوء أولًا إلى مكتب العمل السعودي، وتقديم طلب رسمي لاستخراج الرخصة، حتى يتعين عليك استخراج تأشيرة خروج نهائي.

ثم ينبغي أن تٌقدم الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة البيانات.

دفع وسداد الرسوم المطلوبة، من أجل الحصول على الرخصة، ثم زيارة مكاتب الجوازات، حتى يتم الحصول على التأشيرة.

خطوات إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي وزارة الموارد البشرية

وعند الرغبة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي توفرها لك وزارة الموارد البشرية، من بينها استخراج رخص العمل فعليك الالتزام بالطريقة الآتية:

الولوج إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تبويب الخدمات الإلكترونية.

الولوج إلى خدمة إصدار رخصة العمل للخروج النهائي ثم النقر على تبويب موافق.

ثم بعدها علينا إدخال البيانات، لمراجعة تفاصيل إقامة ورخصة عمل الوافد.

وبعدها علينا اختيار إصدار.

ستظهر لك الآن المبلغ المالي المطلوب ورقم السداد.

علينا اختيار طريقة السداد.

ثم بعد ذلك يتم الرجوع إلى مكتب الجوازات، لاستلام تأشيرة خروج نهائي.

متطلبات إصدار رخصة عمل وافد للخروج النهائي

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن هناك متطلبات واشتراطات من أجل إصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي منها أن يتم تقديم الأوراق والمستندات الصحيحة، وكذلك دفع قيمة الرسوم التي حددتها الوزارة مسبقًا، قبل أن نأتي إلى خطوة زيارة مكتب الجوازات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن يكون العامل على رأس العمل.