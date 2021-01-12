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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافز التحقق من الأهلية.. رابط وخطوات الاستعلام عن Hafiz وطريقة التسجيل الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ضِمن خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية لتوفير فرص عمل، فإنه من الممكن الاستعلام عن حافز التحقق من الأهلية عبر موقع منصة طاقات على شبكة الإنترنت، وذلك للحصول على دعم مادي إضافة إلى التدريب المتميز الذي يؤهل للوظائف المناسبة، ما دام المتقدم لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 60 سنة، فيما يأتي ذلك وفق رؤية حكومة المملكة التي ترغب في خفض نسبة البطالة، وتشغيل الشباب والاستفادة من الكوادر البشرية في جميع المجالات وزيادة نسبة توطين الوظائف في المملكة.
استعلام حافز التحقق من الأهلية 1442
كيفية الاستعلام عن حافز التحقق من الأهلية 1442هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة للشهادات التي حصلوا عليها، وذلك على النحو الآتي:
- يلزم الدخول إلى منصة طاقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي.
- النقر على “الدخول”.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار تبويب برامجنا.
- يجب النقر على البرامج.
- نختار “برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل”.
- ننقر على “الاستعلام عن تفاصيل برنامج حافز”.
- يمكننا الاطلاع على حالة الأهلية.
الاستفسار عن hafiz برقم الهوية
فيما يمكن الاستفسار عن hafiz برقم الهوية ومعرفة جميع التفاصيل والتحقق من الأهلية في هذا البرنامج الدعمي، حيث جاءت خطوات الاستعلام عن حافز برقم الهوية على النحو التالي:
- يجب الدخول إلى رابط حافز عبر الإنترنت.
- ندخل رقم الهوية الوطنية.
- يجب إدخال الرمز المرئي.
- نقوم بالضغط على كلمة “عرض”.
خطوات التسجيل في برنامج حافز
قبل الاستعلام عن الأهلية في برنامج hafiz، فإنه من الضروري التسجيل في هذا البرنامج، عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، ولكي نقوم بعملية التسجيل بشكل صحيح، يلزم علينا إتباع النقاط التالية:
- يجب الدخول إلى الصفحة الرئيسية لبرنامج حافز المذكور أعلاه عبر شبكة الإنترنت.
- ندخل إلى صفحة إنشاء حساب في البوابة، وندخل البيانات.
- يجب إدخال اسم المستخدم، والجنسية، ورقم الهوية الوطنية.
- يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال، وكلمة السر.
- بعد ذلك نقوم بالضغط على “إنشاء حساب”.
- سوف تصل إلينا رسالة قصيرة على الهاتف الجوال تحتوي على كود التفعيل.
- في النهاية نقوم بإدخال الكود في الخانة المخصصة ومن ثم ننقر على “إدخال” لإتمام العملية بنجاح.
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