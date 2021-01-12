نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة جدارة Jadara3 .. رابط تقديم وظائف النيابة العامة 1442 وموعد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل وظائف النيابة العامة 1442 عبر بوابة جدارة للتوظيف Jadara3، حيث أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من فرص العمل بها للرجال والنساء لعدد من المؤهلات، وقد أشارت النيابة العامة إلي أنه قد تم توفير 671 وظيفة للرجال والنساء على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الرابعة حتى الثامنة بنحو 539 وظيفة للرجال، وعدد 132 وظيفة للنساء، وسيتم التقديم لوظائف النيابة العامة 1442 من خلال بوابة التوظيف جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية إلكترونياً من المنزل، ومن خلال المقال نقدم لجميع متابعينا رابط بوابة جدارة للتوظيف، وموعد وشروط التسجيل بوظائف النيابة العامة، الوظائف المتاحة.

تقديم وظائف النيابة العامة 1442

يتجه الكثير من جملة المؤهلات نحو التسجيل في الوظائف العامة 1442، وذلك من أجل الحصول على فرض للتعيين، حيث تم الإعلان عن توفير عدد من الوظائف للرجال والنساء، حيث وضعت النيابة عدد من الشروط من أجل التقديم للوظائف المتاحة، كما تم الإعلان عن المسميات الوظيفية لكافة الفرص المتاحة، حيث تم تحديد موعد التسجيل في وظائف النيابة العامة أعتباراً من يوم الأحد 4 جماد ثاني 1442 والموافق 17 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن ينتهي التقديم يوم السبت 10 جماد ثاني 1442والموافق 23 يناير 2021، في تمام الساعة 11 مساءً.

شروط التسجيل في وظائف النيابة العامة

حددت النيابة العامة عدداً من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتقديم في وظائف النيابة العامة، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة أو ما يعادلها.

ألا يكون المتقدم سبق اتهامه في جريمة مخلة بالشرف.

أن يجتاز المتقدم كافة الكشوفات والمقابلة الشخصية.

وظائف النيابة العامة 1442 للرجال

وظائف النيابة العامة 1442 للنساء

خطوات التسجيل في بوابة جدارة للتوظيف

يجب التسجيل في بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف من أجل التقديم لوظائف النيابة العامة، حيث أشارت النيابة العامة إلي أن التسجيل في الوظائف المتاحة سيكون إلكترونياً عبر منصة جدارة الإلكترونية، ومن أجل التسجيل في جدارة 1442 يجب القيام بعدد من الخطوات، وهي: