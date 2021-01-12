نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية، مازلنا نتابع مع حضراتكم كافة المستجدات المطروحة حيال صرف قيمة المساعدات المقطوعة المصروفة بشكل خاص من وزارة التنمية الاجتماعية، والتي بإمكان أعداد كبيرة من المواطنين من صرفها حيال صرفها على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم الان كافة المستجدات المطروحة حيالها الآن.
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن تخصيص موقع وزارة التنمية الاجتماعية وذلك لإجراء استعلام إلكتروني عن كافة مستجدات نشر أو صرف قيمة المساعدات المقطوعة، على ان يتزايد مؤشرات بحث جوجل حيال موعد ايداع قيمة المساعدات المقطوعة التي توجه لكل من انطبقت عليه شروط وأحكام هذا الدعم التي نتابعها و نستعرضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية
شروط صرف المساعدة المقطوعة
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على أن عمليات صرف قيمة المساعدات المقطوعة تكون موجه فقط للفئات التي تنطبق عليهم شروط ومعايير هذا الصرف التي جاءت على النحو التالي:-
- أن يكون المتقدم على هذا الدعم حاصل على الجنسية السعودية
- أن يكون يتجاوز من العمر 35 عاماً
- أن يكون من ذوات الدخل المحدود
- ان لايتجاوز دخل المتقدم على هذا الدعم عن قيمة الحد الأقصى المخصصة لصرف مستحقات هذا الدعم التي تصل الى 3000 ريال سعودي
- علماً على أن لا يحق لأصحاب العقارات والمحلات التقديم على هذا الدعم
خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة
مؤشرات البحث على جوجل تتزايد حيال الاستعلام عن قيمة المساعدات المقطوعة على نحو خطوات نتابعها و نستعرضها على النحو التالي:-
الدخول عىل موقع وزارة التنمية الاجتماعية
إدخال رقم الطلب
إدخال رقم السجل المدني
النقر على ايقونة استعلام وبهذا تظهر أمامكم حالة استحقاقهم من عدمها من الحصول على هذا الدعم
مواعيد صرف صرف المساعدة المقطوعة
لم يتم الاعلان حتى الان على اي موعد رسمي عن صرف المساعدات المقطوعة على أن تشير التصريحات على أن أعمال صرف قيمة المساعدات المقطوعة سيتم الاعلان عليها من قبل مصدر رسمي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية علماً على ان حتي الان لم يتم تحديد اي موعد رسمي لصرف قيمة هذا الدعم.
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