نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يصل الي 50 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل؛ حيث أول ما ينظر اليه العميل عند الحصول علي تمويل شخصي هو الكفيل، فهو أكثر سبب يعيقه عن التمويل هذا والتمويل ذاك، ولذلك هناك العديد من التمويلات التي لا تشترط وجود الكفيل كشرط أساسي من أجل الحصول علي التمويل، ولذا فقد يسعدنا زوار موقعنا الكرام أن نتقدم لكم بالتفاصيل الخاصة بالتمويل الذي يصل قيمته الي خمسون ألف ريال كحد أقصي بدون كفيل وأيضاً بدون تحويل الراتب الشهري للعميل، فهو تمويل مناسب جداً للجميع وخاصةً اللذين أجبرتهم الظروف علي تراكم الديون عليه، فقد يتمكن الآن من الحصول علي تمويل يسد ديونه وأيضاً يكفي متطلباته الحياتية ومتطلبات أبناءة وأيضاً مناسب للشخص الذي يرغب في إصلاح السيارة الخاصة به وليس معه ما يكفي من المال أو غير ذلك، وفد يقدم ذلك التمويل العديد من البنوك والمصارف السعودية التمويل بذلك القيمة للتسهيل علي العميل فكرة الحصول علي قرض، ولذلك تابعوا معنا التفاصيل التي تهم العميل الراغب في الحصول علي التمويل من حيث الشروط المطلوبة و طريقة التقديم للحصول علي التمويل فورياً.

تمويل شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

شرط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

ألا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع العام. ألا تقل مدة خدمة العمل عن ستة أشهر للعاملين بالقطاع الخاص. ألا تقل مدة خدمة العمل عن عاميين إذا كان العميل ملازم عسكري. ألا يقل الراتب عن ألفين ريال. ألا يتخطى عمر العميل الستون عاماً.

كيفية التقديم للحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

للتقديم من أجل الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي قم بزيارة أقرب فرع إليك، أو التقديم من خلال الدخول الموقع الرسمي الخاص بالمصرف وإتباع الخطوات مع رفع المستندات المطلوبة.