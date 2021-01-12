أجمل لحظات حياتك أن تشاطر من تحب فرحته وتبادله التعابير الباسمة وتتمنى له التوفيق , وتأخذ به إلى أساور النجاح , نعم تلك الأروح .. هامات قوية , وأنفس زاهية , وأروح ذكية , وعقول دامغة ومتزنة ..أرواح تجبرك على الإقتراب منها ,الحديث معها , تقبل نقدها , وتوجيهها , لأن القرب منها راحة , والنظر إليها سعادة , وملازمتها صفاء ونقاء , وهناك قلوب مهما ابتعدت عنها إلا أنها تتعامل بصفاء في المشاعر , أنفاسها بيضاء , كالمُزن وضاحة بالماء العذب , ولاغبار يقتربُ من جوهر نقاءئها .

فلو تأملنا إلى أغلب من يدخلون في حياتنا من باب المصادفة , أولئك حصون محصنة من الحب والنقاء , نُحبهم أكثر من الذين أدخالنهم في حياتنا بأنفسنا , فهم أحلى وأجمل الصدف , يبنُون بستاناً من الزُهور والوُرود في القُلوب .

لهم ابتسامة رنانّة على مُحياهم وشِفاتهم , والأجملُ في ذلك لديهم لغةٌ خاصةَ عن باقي لغات الجسد , فلغةُ العُيون دائما حاضرة ومتناسقة مع الشعور وهي أصدق لغات ِالوجه , فوقعُها كبير ولها صدى ساحر وأخَاذ في الفرح والحزن .

لهم ذكاء حادّ ليس له مثيل ويتمتعون بخصالٍ عديدةٍ من القوة والكرامة والعطف والتسامح والشهامة والنخوة والعفو عن المقدرة .. أرواح ذكية أينما حلتَ … بأقوالهم وأفعالهم دون يأس أو قنوط أو تخف أو انزواء… يملئون العالم بهجة وسروراً في الأفراحِ والأتراح … عظُمت نُفوسهم وأروحهم في السماء ,وحال لِسانهم مدوامة الصبر , يضيفون لأنفسهم الكثير , ويعلمون أجيال وأجيال , دون أنانية أو منة من أحد .

وعلى النقيض الآخر فهذه الأرواح لا تنتقم ولا تحب الكراهية…ولا تفكر فيه … ولا تحاول زرعه أو مد بذوره … يقول بورخيس أعلى مراتب الانتقام هوَ التجاهـل .. فعلى سبيل المثال، إذا كنتُ أتمشى في الشارع وأهانني أحد المارة، لا أعتقد أنني سأفكر بالأمر مرتين، سأتظاهر بأنني لم أسمع شيئًا، سأتظاهر بأن شيئًا لم يحدث على أية حال، أنا لستُ موجودًا بالنسبة له، فلماذا يكون موجودًا بالنسبة لي؟.

ومن هنا تظل الأرواح البشرية موجودة في كل خير وشر … وترجح كُفتها منها دائماً … العامرة… الماضية بسلام… إلى جنة قطوفها دانية

عماد الصاعدي

رئيس التحرير