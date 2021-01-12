نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة بالمملكة بالشروط وغرامة التأخير والتجديد إلكترونياً وطريقة التسديد عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر ما يشغل بال المغتربين هو تجديد الإقامة بالمملكة 2021 في ظل كثرة التعديلات التشريعات والتحول الرقمي في المملكة مما يستدعي الوافد إلى البحث دائماً عن طريقة تجديد الإقامة حتى لا يكون عرضة لغرامة تأخير تجديد الإقامة 1442 هجرياً.

شروط تجديد الإقامة في المملكة السعودية 1442

تجديد الإقامة في المملكة يخضع لشروط يجب ان تتوفر لعملية تجديد صلاحية الإقامة حيث يجب أن:

تواجد المقيم داخل أراضي المملكة في وقت التجديد.

علي المقيم أن يسدد الرسوم.

صلاحية جواز السفر وان لا يكون غير منتهي.

امتلاك تأمين طبي للمقيم.

عدم تقديم بلاغات للمقيم خاصة بالتغيب عن العمل.

في حالة المقيم أطفال أن لا يبلغ احدهما سن 18 عاماً.

يتم تسديد المخالفات المرورية للمقيم إن وجدت من خلال نظام ساهر عبر منصة ابشر.

كيفية تجديد الإقامة من خلال الإنترنت إلكترونياً

طريقة تجديد الإقامة عبر ابشر تتم عن طريق خطوات سيتم ذكرها في السطور التالية.

تسجيل الدخول لمنصة ابشر الإلكترونية. ملئ الحقول الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة به. يتم النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. من قائمة اختيار خدمة يتم الضغط علي كلمة تجديد الإقامة. الإطلاع علي التعليمات والشروط المتعلقة بتجديد الإقامة. النقر علي التالي. التأكد من البيانات المطلوب من الوافد أو المغترب ملؤها. اختيار الشخص المقيم المطلوب تجديد إقامته اختيار مدة الإقامة ومراجعة البيانات التي قام المقيم بإدخالها والتأكد من البيانات التي تم إدخالها. أخيراً النقر علي تجديد الإقامة.

المهلة القانونية لتجديد الإقامة بعد انتهائها

أكدت إدارة الجوازات في المملكة أن هناك مهلة يتم السماح بها للمقيمين أن يقوموا بتجديد الإقامة قبل أن يتم فرض غرامة تأخير حيث أكدت الإدارة أنه يتم السماح بمدة ثلاثة أيام من يوم انتهاء هوية المقيم قبل أن يتم فرض غرامة التأخير لتجديد هوية المقيم وحتي لا يتم إيقاف سجل المقيم المتخلف عن تجديد الإقامة في الحاسوب الآلي ويستمر في الاستفادة من خدمات جواز السفر المتعددة.

موقع ورابط تسديد غرامة تأخير تجديد الإقامة عبر ابشر

يستطيع المقيم أن يقوم بتسديد غرامة تأخير بتجديد الإقامة إلكترونياً دون عناء الذهاب إلي إدارة الجوازات وذلك بالدخول علي منصة ابشر واتباع الخطوات المطلوبة لتسديد غرامة تأخير تجديد الإقامة.

خطوات تسديد غرامة تأخير تجديد الإقامة

يتعرض الكثير من المقيمين لغرامة تأخير تجديد الإقامة بسبب ظروف خارجة وعدم الإلمام بقوانين المملكة المتعلقة بالمغتربين او الوافدين فيقع تحت طائلة القانون ويصبح مطالب تسديد غير حتي لا يكون تحت طائلة القانون.

أولاً: تسجيل الدخول بمنصة ابشر.

ثانياً: كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المطلوبة.

ثالثاً: فتح قائمة الخدمات الإلكترونية.

رابعاً: النقر علي أيقونة الجوازات.

خامساً: النقر علي خانة تجديد الإقامة إلكترونياً.

سادساً: النقر علي مربع تسديد الرسوم بواسطة خدمة سداد.

سابعاً: يظهر المبلغ الذي سيتم دفعه كغرامة تأخير تجديد هوية الإقامة وتضاف تلقائياً الغرامة إلى رسوم تجديد الهوية.