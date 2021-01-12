متحدث الصحة: المشككون في لقاح كورونا سنراهم قريباً يقفون في الصفوف لتلقيه

بلادي – الرياض :
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الإشاعات حول لقاح كورونا غير صحيحة، وإن المشككين في فاعلية اللقاح سنراهم غدا في صفوف الانتظار لتلقيه.
وأوضح – خلال حديثه للإخبارية – أنه في بداية الجائحة كان البعض يتحدثون عن خلطات على أنها علاج لفيروس كورونا، وأنهم هم أنفسهم من يأتون اليوم ويصدرون إشاعات عنه من نمط مختلف.
وأِشار إلى أن هؤلاء يواكبون كل مرحلة، في حين أن مئات الآلاف والملايين يتلقون اللقاح الآن حول العالم ويكسبون مناعة.
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