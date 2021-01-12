بلادي – الرياض :
خصّصت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الثلاثاء)، رابطاً جديداً لتصعيد شكاوى ارتفاع فواتير المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وكانت الجمعية نوّهت أنه تم إيقاف الرابط والاحتفاظ بما تم استقباله من شكاوى، والتي بلغ عددها 8590 شكوى، وذلك لوجود خلل في النموذج الإلكتروني.
واشترطت لتصعيد الشكوى على الرابط، أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم تتم معالجة شكواه.
كما أكّدت الجمعية استمرار ما نوهت عنه، بأنه سيتم رفع جميع الشكاوى لشركة المياه الوطنية ومتابعة معالجتها، حرصاً منها على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حماية المستهلك” تنسق مع “البيئة” لتصعيد شكاوى ارتفاع فواتير المياه.. وهذا الرابط الجديد للشكوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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