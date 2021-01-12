مسؤول في شركة البحر الأحمر للتطوير يوضح الفوارق بين المشروع السياحي للشركة وآمالا

بلادي – الرياض :

كشف كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، الفوارق بين مشروع البحر الأحمر السياحي وآمالا.

وقال، خلال حديثه في برنامج “بودكاست سقراط”، إن مشروع آمالا يحتوي على جزيرة واحدة، وهو يُعد مشروعا للتطوير الساحلي، في حين يحتوي مشروع البحر الأحمر على عدد من الجزر وساحل وكثبان رملية، ما يمنحه ثراء واضحًا.

وأشار إلى أن مشروع البحر الأحمر سيوفر تنوعا في الفئات المستهدفة، خاصة أنه يحتوي على منتجعات على مستوى 4 نجوم وما فوقها، بالإضافة إلى توفيره خيارات سياحية متنوعة؛ مثل الساحل والمنتجع الصحراوي والجبلي والبراكين.

وأكد أن ذلك قد يكون سببًا في إطالة مدة الزيارة لمشروع البحر الأحمر، أو تكرارها في وقت لاحق لخوض تجارب أخرى مختلفة عن تلك التي مر بها في الزيارة الأولى.