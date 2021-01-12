القبض على وافد واسترداد مركبة استولى عليها أثناء توقفها أمام محل في جدة

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، القبض على شخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، محمد الغامدي، أن مقطعا متداولا وثّق حـادث سرقة المركبة، عقب ترجل صاحبها منها وتركها في حالة التشغيل.
وأضاف أنه جرى تحديد هوية السارق وضبطه، وهو أربعيني يحمل الجنسية اليمنية، وتم استرداد المركبة المسروقة وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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