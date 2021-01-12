بلادي – الرياض :
تمكّنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، من إلقاء القبض على 5 يمنيين مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأوضح متحدث شرطة المنطقة، خالد الكريديس؛ أن المخالفين حولوا الأموال عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية، تعود ملكيتها لـ 3 مواطنين مكّنوهم من استخدامها لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.
وأضاف الكريديس أن المخالفين اتخذوا من 3 وحداتٍ سكنيةٍ مقرات لجمع الأموال، وجرى إيقافهم وبحوزتهم أكثر من مليون ريال، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضُبط بحوزتهم أكثر من مليون ريال.. القبض على مخالفين بالرياض حولوا أموالاً مجهولة لخارج المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.