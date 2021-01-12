ضُبط بحوزتهم أكثر من مليون ريال.. القبض على مخالفين بالرياض حولوا أموالاً مجهولة لخارج المملكة

بلادي – الرياض :

تمكّنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، من إلقاء القبض على 5 يمنيين مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وأوضح متحدث شرطة المنطقة، خالد الكريديس؛ أن المخالفين حولوا الأموال عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية، تعود ملكيتها لـ 3 مواطنين مكّنوهم من استخدامها لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.

وأضاف الكريديس أن المخالفين اتخذوا من 3 وحداتٍ سكنيةٍ مقرات لجمع الأموال، وجرى إيقافهم وبحوزتهم أكثر من مليون ريال، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.