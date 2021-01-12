10 أسباب لحدوث الانتفاخ… وهذه الطرق تخفف منه

بلادي – الرياض :

تتعدد أسباب الشعور بانتفاخ البطن، ومنها تناول الكثير من الطعام ونوعيته وسرعة تناوله، والإفراط في تناول الملح أو الدهون أو السكر، فتتكون الغازات ويزيد الوزن إضافة إلى الإمساك واحتباس الماء، إضافة إلى عدد من الأمراض.

1- البقوليات

البقوليات مثل الفاصوليا مصدر كبير للألياف والبروتين، وبها مادة “رافينوز” التي تقوم البكتيريا بتفتيتها فتنتج الغازات، لكنها تختلف حسب نوع البقوليات، كما أن البروكلي والملفوف وعائلتهما تحتوي أيضًا على “رافينوز”، وتتكيف بعض الأجسام معها، كما أن بعض الأدوية قد تساعد على هضم هذه الأطعمة بسهولة أكبر.

2- أغذية أخرى

هناك مجموعة من الكربوهيدرات يصعب هضمها لدى البعض، وقد تسبب الانتفاخ من تراكم الغازات والسوائل، وتشمل سكر “اللاكتوز” في منتجات الألبان و”الفركتوز” في الفاكهة والعسل وغيرها، دوّن ما يتعبك من تلك الأطعمة، واستشر الطبيب في التوقف عن تناولها.

3- الأكل بسرعة

كلما تناولت طعامك بشكل أسرع، زادت كمية الهواء التي تبتلعها، وانتفخت معدتك وقد يمر الهواء أحيانًا إلى أمعائك، ناهيك عن أنك تتناول طعاما أكثر عند الأكل بسرعة، لأنه قد يستغرق ما يصل إلى 30 دقيقة حتى تخبر معدتك عقلك أنك شبعت، وتكون قد أفرطت في الأكل قبل أن يحدث ذلك، لذا كل ببطء.

4- المشروبات الغازية

قلل من المشروبات الغازية، لأن الغازات من تلك المشروبات تملأ جهازك الهضمي، وقد تتجشأ بعضها، ويبقى البعض الآخر، ويتحرك عبر الجهاز الهضمي.

5- الكربوهيدرات

يستغل الجسم الكربوهيدرات كطاقة للجسم بسرعة أكبر من البروتين أو الدهون، التي تستغرق وقتًا أطول للهضم، ويخزن الزائد على هيئة جليكوجين، وفي الخلايا الدهنية، ما يجعل الجسم يحتفظ بالماء، فتشعر بالانتفاخ، تجنب الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات، وتناول الحبوب الكاملة والخضراوات التي تستغرق وقتًا أطول للهضم.

6- المبالغة في الأكل

يتقلص الطعام إلى حد ما خلال عملية الهضم، ولكن إذا تناولت الكثير منه تتمدد المعدة، وتشعر بالانتفاخ، كما أن تناول الكثير من الطعام يزيد من احتمالية الإفراط في تناول الملح والكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية، وكلها قد تحدث انتفاخا، كل أقل وخفف من تلك الأطعمة.

7- الملح

يحتاج الجسم للملح لكن معظمنا يأكل أكثر مما نحتاجه، فيقوم بتحفيز الجسم على الاحتفاظ بالمزيد من الماء، ويحدث الانتفاخ، الذي يسبب مشاكل الكلى وارتفاع ضغط الـدم، وقد تأكل ملحا أكثر مما تتوقع عبر الأطعمة المصنعة والسريعة، راجع ملصقات الطعام لمعرفة مستويات ملح “الصوديوم”.

8- الإمساك

يحدث الإمساك وتشعر بالانتفاخ غالبا عندما تحتاج إلى الماء والألياف، ومن أسبابه أيضا تغيير النظام الغذائي والمرض والإجهاد، ويساعد أداء التمارين وشرب الماء والأدوية في علاج الإمساك، واستشر الطبيب إذا استمر لأسبوع أو اثنين، أو عانيت من الدوار أو ألم في البطن أو الـدم في البراز.

9- زيادة الوزن

يقول معظم من يعانون من الانتفاخ إن وزنهم زاد، وهو ما يحدث عادة، وقد يكون ذلك هو سبب الشعور بالانتفاخ، لأن الدهون حول البطن تضغط على المعدة، فتشعر بالامتلاء، استشر الطبيب لبدء نظام غذائي متوازن وبرنامج تمارين لإنقاص الوزن وتقليل الشعور بالانتفاخ.

10- السعرات الحرارية

يستغرق الجسم وقتًا طويلاً لهضم الدهون، فتمكث في المعدة بعض الوقت وتشعر بالانتفاخ، كما أنها أكثر الأطعمة كثافة بالسعرات الحرارية، وقد تتراكم السعرات الحرارية بسرعة وتتسبب في زيادة الوزن، فيحدث الانتفاخ، تناول البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والخضراوات.

11- إدارة الحالات الطبية

يمكن للطبيب معرفة الأمراض التي تسبب الانتفاخ مثل متلازمة القولون العصبي، أو داء كرون، أو التهاب القولون التقرحي، أو الداء البطني، أو العدوى، أو غيرها، وقد يكون العلاج بتغيير النظام الغذائي والنوم وعادات ممارسة الرياضة، مع الأدوية، وكلما التزمت بتعليمات الطبيب زادت احتمالية تخفيف الانتفاخ.