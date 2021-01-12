‪الفرنسي بيترهانسل يوسّع الفارق في الصدارة وكورنيخو يفوز في الدراجات النارية مرة أخرى‬

في مرحلة شهدت ثلاثة انسحابات في الدراجات النارية‬

‪منال الغلث :الرياض ‬

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‪واصل السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل تصدره للترتيب العام لرالي داكار السعودية‬

2021 وذلك بعد فوزه بالمرحلة التاسعة من السباق، متفوقاً بفارق 12 دقيقة عن القطري ناصر العطية الذي حلّ ثانياً بعد تعرّض سيارته لثلاث انثقابات، فيما جاء الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييرز ثالثاً.

وكانت المرحلة التاسعة قد انطلقت وانتهت في نيوم بمحاذاة البحر الأحمر، وامتدت لمسافة 579 كيلومتر منها 465 كيلومتر مرحلة خاصة، وبهذه النتيجة يستمر

الترتيب العام على ما هو عليه، حيث يحتل بيترهانسل المقدمة، ويأتي من خلفه العطية ثم حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز.

وقال بيترهانسل بعد وصوله خط النهاية: “بالتأكيد كانت هذه المرحلة معقدة حقًا. رأينا منذ البداية أن اليوم سيكون طويلاً، لذلك قررنا ألا نضغط بقوة طوال الوقت وأن نركّز على المحافظة على الإطارات ودقة الملاحة. وفي النهاية نجحنا في تخطي كارلوس (ساينز) وكذلك ناصر (العطية). تجاوزنا (العطية) مرتين لأنه تعرّض‪ ‬لانثقاب. لقد كانت مرحلة من داكار بكل ما تعنيه الكلمة، وتشبه إلى حد ما مررنا به في الماضي في أفريقيا، حيث لم يكن الأمر يتعلق بالسرعة فحسب، بل كان أيضاً مسألةً استراتيجية من أجل تكييف السرعة مع طبيعة المسارات”.

وشهدت فئة الدراجات النارية ثلاثة انسحابات في مرحلة اليوم، حيث تعرّض الأسترالي توبي برايس لإصابة في ذراعه وكتفه الأيسر وتم نقله جواً إلى مستشفى تبوك للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، لينسحب من السباق ويفقد مركزه الثاني في الترتيب العام. كما تعطل محرك الدرّاج روس برانش من نوع “ياماها” في تكرار لما حصل في مرحلة الأمس لزميله في الفريق فرانكو كايمي، لينسحب البوتسواني من مرحلة اليوم. ومن ناحيةٍ أخرى انسحب الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس بعد اجتيازه 242 كيلومتر من المرحلة الخاصة بسبب حادث أدى إلى إصابته في كتفه ونُقِل على إثره بمروحية إلى مستشفى تبوك للاطمئنان على حالته.

ونجح الأرجنتيني كيفن بينافيديس في تصدّر المرحلة التاسعة من فئة الدراجات النارية، فيما حل الأمريكي ريكي برابيك ثانياً بفارق دقيقة و18 ثانية، واحتل التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو المركز الثالث. واستمر كورنيخو فلوريمو في تصدّر الترتيب العام، متبوعاً ببينافيديس ثانياً والبريطاني سام سندرلاند ثالثاً.

وصرّح بينافيديس مُتصدر هذه المرحلة: “تلقيت الآن خبر حادث أخي لوسيانو، لذلك أشعر بخيبة أمل كبيرة، وأتمنى أن يكون على ما يرام. كان اليوم مميزاً بالنسبة لي، حيث يأتي بعد عامٍ واحد من (وفاة) باولو غونسالفيس، لذلك حاولت أن أبذل قصارى جهدي طوال اليوم لأحافظ على تركيزي وأستمر في التقدم بسرعة وعدم ارتكاب الأخطاء، لذا أعتقد أنها كانت مرحلةً جيدة. قام كورنيخو بعملٍ جيد، وفي النهاية سمعتُ الأخبار عن حادث توبي برايس. يبدو أنه كان يوماً خطيراً. سعيدٌ بالتواجد هنا وأنا بخير وكذلك دراجتي. لا يزال أمامنا ثلاثة أيام على انتهاء الرالي وسنواصل المنافسة. يتبقى الكثير من الكيلومترات لاجتيازها، لذا أعتقد بأن الخطة هي الاستمرار بالتركيز حيث يُمكن أن تنقلب الأمور في لحظة واحدة. وبالنسبة لي سأتعامل مع كل يومٍ على حدة”.

وفي فئة الدراجات الرباعية حقق التشيلي جيوفاني إنريكو المركز الأول بفارق دقيقة و30 ثانية عن الفرنسي ألكساندر جيرو صاحب المركز الثاني، فيما حلّ الأرجنتيني مانويل أندوخار ثالثاً بفارق دقيقة و45 ثانية عن المتصدر. وواصل أندوخار صدارة الترتيب العام للفئة، ويأتي بعده جيرو وإنريكو في المركزين الثاني والثالث.

وفي فئة الشاحنات حقق فريق التشيكي مارتن ماسيك الفوز في المرحلة التاسعة وحلّ الروسيين آيرات مارديف وديميتري سوتنيكوف في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ليحافظ الروس على المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام، حيث أتى فريق سوتنيكوف أولاً وفريق أنطون شيبالوف ثانياً ومارديف ثالثاً.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، جاء فرانشيسكو لوبيز كونتاردو أولاً للمرة الثالثة على التوالي بفارق 11 دقيقة و 34 ثانية عن القطري خليفة العطية صاحب المركز الثاني وحلّ البولندي مارك غوكزال ثالثًا، ليواصل كونتاردو تصدر الترتيب العام ويليه الأمريكي أوستن جونز والبولندي أرون دومزالا ثالثاً.

وتنطلق غداً المرحلة العاشرة من منافسات رالي داكار السعودية 2021 حيث يتجه المسار جنوباً من نيوم إلى العلا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر ليقطع المتسابقون مسافة 583 كيلومتر منها 342 كيلومتر مرحلة خاصة، حيث تمنح المسارات الرملية مترامية الأطراف فرصةً للمتسابقين أصحاب الخبرات الملاحية الكبيرة لشق طريقهم عبر الوديان.