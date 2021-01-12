رئيس الفتح العفالق: تصدر ناشئين القدم ليس صدفة وكيا الجبر للتمويل مستمر لعام إضافي

دوت الخليج – حسين الحبيب

تأكد غياب النرويجي غوستاف ويخايم عن مواجهة فريقه الفتح أمام التعاون نتيجة الإصابة التي لم ينتهِ من مراحل العلاج منها والتي قد تغيبه أيضاً عن مواجهة القادسية في الجولة التي تليها من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أن اللاعب الصربي ساشا يوفانوفيتش لم يتماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وهذا ما يؤكد غيابه عن المباراة المقبلة. ويرى المدرب البلجيكي يانييك فيريرا أهمية بقاء غوستاف والاعتماد عليه في الفترة المقبلة على العكس تماماً من الصربي ساشا الذي يتوقع رحيله في فترة التسجيل الشتوية في حال التوصل إلى اتفاق مع أحد الأسماء الأجنبية التي يمكن أن تقدم إضافة فنية، وتتناسب قيمته المادية مع قدرات النادي حيث تحرص الإدارة على هذا الجانب بشكل أساسي.

نادي الفتح يعد من أكثر الأندية السعودية من حيث الاهتمام بأكبر عدد من الألعاب، ما جعله يمثل «نموذجاً» في الاهتمام بالألعاب المختلفة، وتصدر الأندية التي حصدت مبالغ هي الأكبر من أي نادٍ آخر في استراتيجية دعم الأندية التي تشرف عليها مباشرة وزارة الرياضة. على صعيد آخر، ينتظر أن يتم الإعلان عن تمديد العقد مع الراعي الرئيسي «كيا الجبر للتمويل» للاستمرار على قمصان الفرق الكروية بالنادي لعام جديد، حيث سيتم تنظيم مؤتمر صحافي بهذه المناسبة.

وكانت إدارة النادي قد مددت العلاقة مع «فوشية » كراعٍ استراتيجي بعد النجاحات والفائدة المشتركة التي تحققت جراء هذه العلاقة الممتدة منذ سنوات، حيث حضر من جانب الشركة الرئيس التنفيذي عبد العزيز العفالق، فيما مثل النادي عبد الرحمن الحماد نائب الرئيس.

وتحدث الطرفان عن أهمية هذه العلاقة الاستراتيجية والحرص على تطويرها لما فيه مصلحة الرياضة السعودية بشكل عام ونادي الفتح بشكل خاص، بكونه الممثل الوحيد حالياً لمحافظة الأحساء في دوري المحترفين.

من جانبه، تحدث المهندس سعد العفالق رئيس النادي أثناء حضوره لحفل التوقيع أن إدارة ناديه تسعى لمواصلة مسارها في الاهتمام بكل الألعاب والجوانب التنظيمية التي تجعل الفتح في مقدمة الأندية في عدة مسارات.

وأشار إلى أن الاهتمام بفريق كرة القدم، تحديداً الفئات السنية نتج عنه تصدر فريق درجة الناشئين تحت 17 عاماً بطولة الدوري الممتاز، وهناك عمل كبير تم وسيتم من أجل أن يكون الفتح على قدر الثقة التي نالها من أنصاره.