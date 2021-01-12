الأهلي يتفق مع السومة حتى 2024

دوت الخليج – حسين الحبيب
كشفت مصادر عن اتفاق المهاجم السوري والهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي عمر السومة على تجديد عقده مع ناديه الأهلي لمدة ثلاث مواسم مقبلة وذلك بعد اتفاق عمر ووكيله مع إدارة الفريق الأهلاوي على بنود العقد الجديد.
هذا وسيتم الإعلان عن تجديد عقد هداف الأهلي التاريخي عمر السومة خلال اليومين المقبلين حتى العام 2024م.
يُذكر بأن عمر كانت قد وصلته عدة عروض محلية وخارجية بعد دخوله الفترة الحرة من عقده والتي تخوله التوقيع لأي نادٍي إلا أن السومة يفضل البقاء مع القلعة الخضراء
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