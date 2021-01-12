أحمد حجازي سيغيب عن الاتحاد

دوت الخليج – حسين الحبيب

أكد طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، أن المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لن يشارك مع فريقه في المباراة النهائية للبطولة، مشددًا على ضرورة احترام اللوائح الخاصة بالبطولة.

وأضاف: «وفقًا للمادة 6 من لائحة البطولة، والتي تنص على أنه لا يجوز التدخل في قرارات الحكم. تم تثبيت الإنذارين، على أحمد حجازي، وبذلك سيغيب عن النهائي لحصوله على إنذارين».

وأضاف: «إذا أردنا أن يحترمنا الجميع، يجب أولاً أن نحترم لوائح البطولة، وألا يكون هناك أي مجاملة، حيث يتم تطبيق اللوائح على الجميع، وهذا سيكون لمصلحة الأندية ولمصلحة البطولة أيضًا».

وبالحديث عن موعد النسخة الجديدة من البطولة، علق: «لم يتحدد بعد موعد انطلاق النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية. وسوف يتم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والآسيوي في هذا الشأن».

وكان فريق الاتحاد قد نجح في حسم تأهله لنهائي النسخة الجارية من البطولة العربية، بعد الفوز على نظيره الشباب في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت مباراتا الذهاب والإياب حصول المدافع المصري أحمد حجازي على بطاقة صفراء في كلتا المباراتين. وتنص لوائح البطولة على حرمان اللاعب من المشاركة في المباراة النهائية في حال حصوله على إنذارين في نصف النهائي.