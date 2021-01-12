نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية 1442 للمعلمين للعسكريين في المقال التالي
عمر شويل - جدة العلاوة السنوية 1442 موعدها ومتى سيتم صرفها، تشهد بحثا مكثفا من المعلمين والعسكريين في المملكة العربية السعودية. إذ سيتم صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442 مع راتب شهر يناير، كما سيتم صرف العلاوة السنوية للعسكريين 1442 مع البداية الجديدة للسنة المالية. جدير بالذكر أن العلاوة السنوية 1442 سيتم صرفها لأول مرة مع بداية السنة الميلادية، إذ كانت تصرف العلاوة السنوية مع بداية العام الهجري سابقا.
العلاوة السنوية 1442 للعسكريين
متى سيتم صرف العلاوة السنوية ٢٠٢١ للعسكريين وكم هي قيمة علاوة العسكريين والضباط السنوية للفرد، كل هذه تساؤلات القراء من العسكريين بالمملكة. إذ يتم تحديد قيمة العلاوة السنوية لكل رتبة وفقا لسلم رواتب العسكريين والتي سيتم بدء صرفها مع البداية الجديدة للعام الميلادي الجديد خلال نزول راتب شهر يناير ٢٠٢١ المقرر له يوم ٢٧ يناير الجاري.
سلم رواتب العسكريين ١٤٤٢
يتم تحديد قيمة العلاوة السنوية للعسكريين بناءا على سلم رواتب العسكريين الجديد كالتالي:
- رتبة جندي: ١٢٥ ريال سعودي.
- أما رتبة جندي أول: ١٤٠ ريال سعودي.
- علاوة رتبة عريف: ١٥٥ ريال سعودي.
- العلاوة لرتبة وكيل الرقيب: ١٨٠ ريال سعودي.
- قيمة علاوة الرقيب: ٢١٠ ريال سعودي.
- مبلغ العلاوة رتبة رقيب أول: ٢٤٠ ريال سعودي.
- استحقاق علاوة رتبة رئيس الرقباء السنوية يبلغ مقدارها: ٢٨٠ ريال سعودي.
العلاوة السنوية للمعلمين ١٤٤٢
يتم تحديد قيمة العلاوة السنوية للمعلمين 1442 حسب الدرجة الوظيفية لكل معلم ووفقا للمؤهل الدراسي، ويتم تصنيف العلاوة السنوية للمعلمين بناءا على الخبرة السنوية لكل معلم، والتي يتم تحديدها بواسطة وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويتم الاستعلام عن العلاوة السنوية ١٤٤٢ للمعلمين نظام فارس من خلال رابط نظام فارس الإلكتروني للعاملين في وزارة التعليم.
سلم رواتب المعلمين 1442
بناءا على الدرجة الوظيفية لكل معلم يتم صرف العلاوة السنوية للمعلم ١٤٤٢ من خلال التقييم الشامل لأداء المعلم والمكافآت والبدلات السنوية على النحو التالي:
- قيمة العلاوة السنوية للمعلمين تبدأ من ٣٠٠ ريال وتصل إلى ٦٣٠ ريال سعودي.
- يحصل المعلم على بدل إعاشة: ٥٠٠ ريال سعودي.
- بدل أعمال خطرة: ٥٠٠ ريال سعودي.
- علاوة فنية: ٩٥٠ ريال سعودي.
- يتحصل بدل نقل على: ٥٠٠ ريال سعودي.
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