استعلم الآن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية برقم الطلب

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عمر شويل - جدة يتصدر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 محركات البحث الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والتي تصرفها الحكومة السعودية للمواطنين بشكل سنوي، والتي تختص المواطنين أصحاب الدخل المنخفض الذي لا يمتلكون دخلاً ثابتاً يساعدهم على المعيشة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الراهن في المملكة الناتج عن خطة الإصلاح الاقتصادي رؤية المملكة 2030، وسوف نتابع معكم في هذا المقال الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الطلب فتابعونا.

المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة أو تعرف بمقطوعة الضمان الاجتماعي من أبرز المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على المعيشة والتغلب على متطلبات الحياة التي لا تنتهي، ويتم التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة بعد استيفاء الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يمتلك هوية وطنية سارية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

أن لا يمتلك أي عقارات أو سجلات تجارية باسمه.

أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

نحن في انتظار بيان رسمي من وزارة الموارد البشرية تعلن فيه الموعد الرسمي لصرف المقطوعة عن عام 1442، والتي تأخر صرفها كثيراً وهذا لم يحدث من قبل، حيث أعلنت وزارة الموارد أن حتى تلك اللحظة لم تنتهي بعد من مراجعة الطلبات المقدمة بشكل كبير مؤخراً، وبمجرد الانتهاء من مراجعتها سيتم عمل كشوفات بأسماء المستفيدين ويتم تحديد موعد رسمي للصرف.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442