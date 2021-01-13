نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية للمقيمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية نجد عليها بحث مكثف من فبل المقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية الهوية الرقمية الإلكترونية للمواطن والمقيم بالمملكة، فلم يعد الشخص المتواجد بالمملكة بحاجة إلى حمل بطاقته الشخصية أو هويته الوطنية عند الخروج من المنزل، فيمكنه تحميل الهوية الرقمية السعودية عبر تطبيق أبشر أفراد على الهاتف الجوال، حيث تعيش المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في مجال التعاملات الإلكترونية بين المواطنين والجهات والمؤسسات الحكومية من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات، لذلك نجد اعتماد وزارة الداخلية على منصة أبشر في تقديم كافة الخدمات للوافدين والمواطنين بالمملكة، فيمكنكم من خلال تحميل تطبيق أبشر على الهواتف الذكية الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ولعل من أحدث الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني المتمثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي خدمة الهوية الرقمية السعودية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم مميزات الهوية الرقمية الإلكترونية وطريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية وعرض لرابط تحميل تطبيق أبشر أفراد.

طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية

دعونا نعرف ما هي الهوية الرقمية أو هوية الإقامة الرقمية؟ الهوية الرقمية هي نسخة إلكترونية بديلة للهوية الوطنية، والتي من خلالها يمكن استعراض كافة بيانات هوية المقيم في أي مكان وزمان من خلال الجوال، حيث تعد إطلاق الهوية الرقمية في السعودية نقطة تحول في نظام المعاملات الحكومية والرسمية بين المواطن أو الوافد والمؤسسات ذات الصلة عن طريق بوابة وزارة الداخلية أبشر، حيث يمكنه التعريف عن نفسه عبر خدمة #هويتك_بجوالك أو #الهوية_الرقمية بشكل إلكتروني من خلال تحميل تطبيق أبشر Absher individuals.

كيفية تحميل الهوية الرقمية

وعلى الجانب الآخر يمكن المواطن أو الوافد تتبع خطوات تفعيل الهوية الرقمية على الجوال بكل سهولة، فما عليك سوى تحميل تطبيق أبشر أفراد ثم تتبع الخطوات التالية:

فتح تطبيق أبشر أفراد على الهاتف. تسجيل بيانات الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل الدخول إلى (خدماتي) ثم اضغط على تحميل الهوية الرقمية. انقر على أيقونة تحميل الهوية الرقمية أسفل الصفحة. يعرض التطبيق بيانات هوية المقيم دون الحاجة إلى وجود إنترنت.

وبذلك قد قمنا بتحميل الهوية الوطنية الرقمية الإلكترونية على الجوال، أما إذا كان رغبة المستفيد في أن يحصل على رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code يمكنه ذلك بدلًا من الاحتفاظ بنسخة من الهوية الإلكترونية على هاتفه، حيث يمكن للمستفيد من خلال هذا الكود في استعراض بيانات الهوية في حال طلب منه ذلك في أي ظرف أو في أي مكان، وتحمل الهوية الرقمية البيانات البيانات التالية:

اسم المقيم بالغة العربية والإنجليزية.

مكان الميلاد.

تاريخ الميلاد.

تاريخ انتهاء الإقامة بالميلادي والهجري.

مميزات الهوية الرقمية الإلكترونية

قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان عن إطلاق هوية مقيم الرقمية، حيث أصبحت متاحة لجميع المقيمين بالمملكة من خلال تطبيق وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني برنامج (أبشر أفراد)، وذكر النقيب ناصر بن مسلط العتيبي _المتحدث باسم المديرية” أهم مميزات تفعيل هوية مقيم الرقمية في النقاط التالية:

تيسر هوية المقيم الرقمية من عملية التحقق من هوية المقيم أو التعرف عليه في حال عدم حمل المقيمين لأصل الهوية معهم خارج المنزل.

يستطيع المقيم بكل سهولة من استعراض بيانات الهوية الخاصة به عبر تحميل تطبيق أبشر على الهاتف.

يمكن للمستفيد من الخدمة تنزيل نسخة من الهوية الرقمية على الهاتف دون حاجته إلى الإنصال بشبكة الإنترنت.

يحصل المستفيد على رمز الاستجابة السريعة عبر تطبيق أبشر والذي من خلاله يمكن له عرض بيانات الهوية في أي وقت من خلال الكود.

تعتبر هوية مقيم الرقمية نقطة تحول على صعيد التعاملات الإلكترونية وتنفيذ وتطوير عملية التحول الرقمي والتكنولوجي للأشخاص مع القطاعات الحكومية ذات الصلة في منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

تحميل تطبيق أبشر أفراد

أكدت وكالة الأحوال المدنية أنه يمكن تفعيل هوية مقيم الرقمية بكل سهولة من خلال تنزيل تطبيق أبشر أفراد على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال رابط تحميل البرنامج على جوجل ستور، كما يمكن تحميل التطبيق على هواتف الأبل عبر رابط تحميل التطبيق على الأبل ستور.

صلاحية الهوية الرقمية الإلكترونية

تحتوي الهوية الرقمية السعودية على بيانات المستفيد إلى جانب بيانات خاصة بتوضيح تاريخ انتهاء البطاقة وصلاحية الهوية الإلكترونية، حيث حددت وزارة الداخلية مدة صلاحية الهوية الرقمية بأنها ثلاثة أشهر فقط، وينبغي على المستفيد بعد انتهاء فترة سريان الهوية أن يقوم بتحديث الهوية الرقمية من خلال تسجيل دخول تطبيق أبشر أفراد، وأوضحت وكالة الأحوال المدنية أن الهوية الرقمية يمكن استخدامها داخل المملكة العربية السعودية فقط، وهي متاحة كهوية مقيم للوافدين إلى المملكة من المغتربين وكهوية وطنية رقمية للمواطنين السعوديين.

وبهذا نكون قد وصنا إلى ختام محتوانا بعد أن قمنا بتقديم تقرير واف حول ما هي الهوية الرقمية الإلكترونية وطريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية، كما قمنا بعرض أهم مميزات الهوية الرقمية الإلكترونية بعد تطبيقها في المملكة العربية السعودية، وعرضنا من خلال المقال روابط تحميل تطبيق أبشر أفراد على الهواتف الذكية للاستفادة من خدمة الهوية الرقمية السعودية.