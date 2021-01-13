طريقة تسجيل أولى ابتدائي للعام الجديد 1443 عبر موقع نظام نور

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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل أولى ابتدائي للعام الجديد 1443، من أكثر ما يهتم به أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية حالياً هو تسجيل أولى ابتدائي للأطفال، وهذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن التقديم للطلاب الصغار المقبلين عن الصف الأولى الابتدائي من خلال موقع نظار نور التابع للوزارة، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام طريقة تسجيل أولى ابتدائي للعام الجديد عبر موقع نظام نور الجديد.

تسجيل أولى ابتدائي 1443

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن الفترات الزمنية الخاصة بطلاب الصف الأولى الابتدائي ورياض الأطفال بكل المراحل، وتلك الفترات هي:

المستوى الأول للأطفال التي أتمت عمر الـ 3 سنوات ولم يكمل 4 سنوات يبدأ التسجيل 7/6/2020 حتى 12/4/2021.

المستوى الثاني للأطفال التي أتمت الـ 4 سنوات ولم يكمل 5 سنوات يبدأ التسجيل 7/6/2020 حتى 12/4/2021.

المستوى الثالث للأطفال التي أتمت الـ 5 سنوات ولم يكمل 6 سنوات مع بداية العام الدراسي في الموعد 11/1/1442.

شروط قبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1443

أن يكون الطالب أتم 6 سنوات، وبحد أدنى 180 يوماً بمعنى 5 سنوات و9 أشهر.

أن تكون روضة الأطفال في مدينة الرياض.

لابد أن يحصل الطالب على شهادة من رياض الأطفال تفيد بأنه قضى فصلين دراسيين كاملين فيها.

لابد أن يكون الطفل على دراية كاملة في المهارات التي تلقها في رياض الأطفال.

يجب أن يحصل الطفل على التوصية من المعلم للفصل الدراسي الذي درس فيها تؤكد إمكانية التحاق الطفل بالصف الأول الابتدائي.

طريقة تسجيل أولى ابتدائي 1443

من خلال موقع نظام نور الإلكتروني يمكن لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية تسجيل الأطفال للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وكتابة البيانات الخاصة بالطفل.