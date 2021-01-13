جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض تتوج “الليلة الشتوية “بزفة العروس الحجازية

دوت الخليج – الرياض : د سحر رجب الرياض : تصوير/ وسيلة الحلبي

في ليلة شتوية باردة ومع لهيب الحطب ورائحة العود والبخور والقهوة العربية أقامت جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض فعالية “الليلة الشتوية” مساء يوم أمس الإثنين 11 يناير 2021م في استراحة شيفال بحي الصحافة وسط تطبيق التباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة للحفاظ على المواطن والمقيم من جائحة كورونا.

وذلك بحضور الأستاذة الرائعة والمتميزة نعيمه عرب مديرة المناسبات بجمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض والأستاذة جواهر الحسن نائبة مديرة المناسبات وعدد جيد من السيدات المتقاعدات وعدد من وسائل الإعلام.

وقد تم استقبال المتقاعدات بقياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات الواقية واستمتعت الحاضرات بتناول القهوة العربية مع التمر والحلويات إضافة إلى شرب الشاهي والنعناع مع الموالح.

ثم بدأ برنامج الليلة الشتوية الهادفة والرائعة الجمال بكلمة ترحيبية مليئة بالمودة والمحبة ألقتها الأستاذة نعيمة عرب مديرة المناسبات حيث رحبت بجميع المتقاعدات بعد طول غياب وانقطاع بسبب جائحة كورونا وقالت سعيدة جدا بلقائنا هذا في ليلتنا الشتوية التي نقيمها كل عام لنشعر بدفيء المودة والمحبة والأخوة الصادقة فيما بيننا مع تمنياتي للجميع بقضاء وقت ممتع وجميل في هذه الأجواء الشتوية وأشارت في كلمتها الضافية أن الهدف من إقامة هذه الليلة الرائعة هو الالتقاء بعدد كبير من المتقاعدات لتنمية أواصر المودة والمحبة بينهم ومعرفة أخبارهم والاطمئنان عليهم وقالت أشكر اللواء ركن متقاعد صالح بن منصور القرشي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمتقاعدين بمنطقة الرياض على اهتمامه وحرصة على تنفيذ الليلة الشتوية ،كما أشكر المدير التنفيذي بالجمعية الأستاذ سعيد الكلثم على اهتمامه وأشكر الشاعر سالم الجهبل كذلك أشكر الأستاذ صالح الحصين لسؤاله الدائم عني ، وأشكر الأستاذ حسن قارئ الذي تبرع بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للجمعية “لليلة الشتوية “بارك الله فيه وكتب أجره ، والشكر موصول لكل من لبت الدعوة وأكرمتنا بالحضور المبارك، وأشكر جميع فريق العمل المتميز في هذه الليلة الشتوية على ما قاموا به من جهود مشكورة ومباركة وهم ” جواهر الحسن، صباح الحسن ومنى النفيسة وعائشة الفارس وناديه قارئ ومنيره العصفور ومنيره البطاح” متمنية للجميع قضاء وقت ممتع وجميل. بعد ذلك ألقت العضوة منيره البطاح ابياتا شعرية ترحيبية قالت فيها:

يسعد مساكم بالقصايد والأبيات

‏وأجمل حروف الشعر وأجمل قوافي

‏والورد والنرجس من القلب باقات

‏من قلب صافي للقلوب الصوافي

وقد نالت إعجاب المتقاعدات. بعد ذلك تم عرض قصيدة شعرية بصوت الشاعر سالم الجهبل العنزي بعنوان ” كل سعودي يرفع راسه “نالت إعجاب الحاضرات أيضا.

وتلا ذلك عرض الأوبريت الوطني “عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان، عاش لسمان ملكنا عاش سلمان ” وأصبح الجميع يردد “وكل الشعب يردد عاش سلمان” إضافة إلى بعض الأغاني الوطنية والوجدانية التي أوقدت الحماس بنفوس الحاضرات.

بعد ذلك تم توزيع الأرقام على الجميع استعدادا للمسابقة الثقافية، ثم بدأ السحب عليها والإجابة على الأسئلة الثقافية الهادفة كما تم توزيع الهدايا التي أحضرتها الأستاذة نعيمة عرب من حسابها الخاص على الفائزات حيث شاركت في تقديمها وتوزيع الهدايا كل من الأستاذة نعيمة عرب ونائبتها الأستاذة جواهر الحسن.

بعد ذلك تم تكريم فريق العمل بهذه المناسبة وشكرتهم الأستاذة نعيمة عرب على جهودهم العظيمة في إنجاح الليلة الشتوية المتميزة وقدمت لهم باقات الورد والهدايا.

وقبل تناول طعام العشاء تفاجأت الحاضرات “بزفة العروس الحجازية” حيث أبهرتهم وهي تتنقل عبر الدرج المليء بالورد الناصع البياض إلى أن جلست على كرسيها ثم بدأت الزفة الحجازية بأجمل الأغاني والموشحات ووسط الزغاريد وفرحة الجميع. هذا وقد شكرت المتقاعدات الأستاذة نعيمة عرب ونائبتها وفريق العمل على جهودهم العظيمة في إسعاد الجميع ونجاح هذه الليلة التي أصبح الجميع ينتظرها كل عام. وفي الختام تفضل الجميع لتناول طعام العشاء الحافل بكل ما لذ وطاب من أنواع اللحوم والدجاج والأسماك والجمبري والمحشي والسلطات والمقبلات إضافة إلى أنواع كثيرة من الحلويات المتنوعة واللذيذة حيث استمتع الجميع بكل ما لذ وطاب. وقدموا شكرهم الجزيل لمديرة المناسبات الأستاذة نعيمة عرب التي كانت ملكة الليلة الشتوية بأسلوبها الراقي واحتضانها لجميع الحاضرات بمودة ومحبة وحرصها على إسعاد الجميع، وأثنوا على جهودها الكبيرة مع فريقها لإنجاح هذه الليلة وإسعاد الجميع وعلى كرم الضيافة والتنظيم الرائع وتمنوا أن يلتقوا دائما على خير في ليال وأمسيات سعيدة أخرى.