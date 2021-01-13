رابط التسجيل في برنامج حاضنة الأزياء المخيم التدريبي الافتراضي 2021

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عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج حاضنة الأزياء “المخيم التدريبي الافتراضي”، حيث تم الإعلان اليوم عن بداية فتح التسجيل في برنامج حاضنة الأزياء الذي تم إطلاقه برعاية وزارة الثقافة السعودية، حيث تتبني وزارة الثقافة مبادرة هامة من أجل تحسين جودة الأعمال الثقافية، ويتوفر ذلك بدعم خاص من البرنامج المعروف جودة الحياة، والتي تسعي من خلاله إلى مساندة رواد الأعمال وتبني المواهب التي تهتم بمجال الأزياء، وقد أعلنت وزارة الثقافة أن التسجيل في برنامج حاضنة الأزياء المخيم التدريبي الافتراضي سوف يستمر حتي يوم 18 يناير من عام 2021 الجاري لمن يرغب في التسجيل.

هدف تفعيل برنامج حاضنة الأزياء المخيم التدريبي الافتراضي

يسعى برنامج حاضنة الأزياء الي استقطاب الأفراد ذات الخبرة البسيطة من ممارسي الأعمال وجذب أصحاب العمل الحر في المجال الخاص بالأزياء، ويتم تجميعهم عبر ورش عمل خاصة وانضمامهم لعدد من أصحاب الفكر الرفيع عبر العمل الأكاديمي وبعض رجال الأعمال السعوديين والمؤسسات الكبري في التخصصات المتعلقة ببرامج الأزياء وتطوراتها الحديثة.

سوف يستطيع جميع المشاركون في برنامج حاضنة الأزياء من التوسع من استخدام أدوات تعليمية هامة تساعد على تحسين الكثير من المشاريع التجارية والقدرة علي بناء شراكات متعددة في مجال الأزياء، مع تطوير منظومة الاستفادة من الخبرات الأولية من أجل تنفيذ جميع الأفكار بتكاليف أقل.

برنامج هاكاثون الأزياء

تم الإعلان من قبل خلال أول مرحلة أن التسجيل في هاكاثون الأزياء يبدأ من يوم الخميس 14 يناير 2021 لفترة 3 أيام فقط، وفيما بعد سوف يتم الإعلان في الفترة المقبلة عن بداية التسجيل للمرحلة رقم 3 والتي ستكون الأخيرة من برنامج حاضنة الأزياء.

عدد المشاركون في الهاكثون بلغ عددهم مائة وخمسون مشارك ضمن ثلاثة وثلاثون فريق، وسوف يتم توزيع العديد من الجوائز على عدد من الفائزين، والذي سيفوز بالمركز الأول سوف يحصل علي رحلة خاصة لمدة أسبوع تكون خاصة بالموضة في مدينة ميلانو بإيطاليا.

طريقة التسجيل في برنامج حاضنة الأزياء “المخيم التدريبي الافتراضي”

أوضحت وزارة الثقافة أن التسجيل في برنامج حاضنة الأزياء يكون متوفر من خلال الدخول علي موقع حاضنة الأزياء التابع لوزارة الثقافة السعودية.