نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد بطاقة الاحوال المدنية بالخطوات والمستندات المطلوبة تجنباً للغرامة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد بطاقة الاحوال المدنية من الأمور التي بحث عنها جمع كبير من الناس داخل المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلي الأهمية التي تحتلها هذه الوثيقة بمكان، فيحتاج معظم الأشخاص العاملين في القطاعين العام والخاص إلي النظر إليها والتأكد من صحتها، ولذلك يحتاجوا إلي معرفتها، الأمر الذي ادى إلى إلزام المملكة العربية السعودية جميع مواطنيها من حمل بطاقة الاحوال المدنية والعمل على تجديدها للتحقق من شخصية المواطن.

المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الاحوال المدنية

لقد قامت وزارة الداخلية السعودية بإجراء مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الشخص من تجديد بطاقة الاحوال المدنية ومن أهم هذه الشروط ان تكون الأوراق المطلوبة في حالة العمل على تجديد بطاقة الاحوال المدنية جاهزة واليكم هذه الشروط والمستندات.

بطاقة الهوية.

بطاقة الاحوال الوطنية الحالية وصورة منها.

السجل الرسمي للعائلة وصورة منه إذا كان الشخص متزوج.

إحضار صورة شخصية بحجم 4×6 تكون ملونة ويجب أن يكون الشخص يرتدي الزي السعودي.

بعد ذلك قم بطباعة النموذج الخاص بتحديث بطاقة الاحوال والذي يتوفر من خلال الإنترنت، وذلك بعد أن يقوم الشخص بملئ البيانات الخاصة المطلوبة منه في الأماكن المحددة له، كما يجب عليك أن تتاكد من أنه قد تم أخذ موعد لتجديد الهوية الوطنية من خلال الإنترنت، مع الذهاب لتقديم الوثائق في الموعد المحدد.

طريقة تجديد بطاقة الاحوال المدنية

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك إتباعها حتى تتمكن من تجديد بطاقة الاحوال المدنية والجدير بالذكر أنه يجب عليك تجديد بطاقة الاحوال المدنية قبل 180 من انتهائها حتى لا تتعرض لعقوبة الغارمة المالية.

وإليك هذه الخطوات: