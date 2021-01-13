منتج آهل بالتقسيط بدون فوائد وبدون ضامن لدى بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة منتج آهل بالتقسيط وبدون فوائد ولا يحتاج لكفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية فقرض آهل بالتقسيط متاح للسعوديين وهذا القرض اطلقة بنك التنمية الاجتماعية كدعم للأفراد لمواجهة تحديات المعيشة المتزايدة نظراً للظروف الاقتصادية الحالية ويتميز منتج آهل بفترات استحقاق مرنه تصل إلى 5 سنوات وتمويل آهل له العديد من المزايا الأخرى لكى يتوافق مع ظروف المعيشة الحالية
شروط طلب تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية
حدد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط لكي يستطيع طالب التمويل الحصول عليه وهذه الشروط هي
- تمويل آهل يستطيع أن يحصل عليه المواطنين السعوديين بالمملكة
- يشترط الا يكون المتقدم لديه دخل شهري أكثر من 2000 ريال سعودي كحد أدنى
- لابد ان يقدم المواطن السعودي ما يثبت انه ليس له تمويلات شخصية أخرى
- لابد ان يكون عمر طالب الحصول على منتج آهل لا يقل عن 18عام كحد أدنى و55 عام كحد أقصى و70 عام للمتقدمين من المتقاعدين
- قرض آهل لا يحتاج لكفيل أو ضامن وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي
رابط الحصول على تمويل آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية
يستطيع الراغبين في الحصول على منتج آهل بالتقسيط الميسر والمرن من خلال الدخول على رابط منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية واختيار طلب التمويل والتقديم عن طريق الإنترنت دون الذهاب إلى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة ويتم إستكمال كل المعلومات المطلوبة
مزايا تمويل آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية
قرض آهل متاح للسعوديين وذلك لدعمهم لتوفير احتياجاتهم المعيشية وهذا التمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة وهناك العديد من المزايا الأخرى التى سوف نتعرف عليها وهي
- تمويل آهل متاح للمواطنين والمواطنات السعوديين بالمملكة
- يتميز تمويل آهل بأنه ليس له أى رسوم خدمة
- يتميز قرض آهل بأن العميل يستطيع السداد على أقساط طويلة الأجل وتصل حتى 5 سنوات
- منتج آهل ليس له أى فوائد
- تصل قيمة التمويل حتى 60
- يتم صرف قرض آهل للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي والمتقاعدين والمطلقات والمهجورة والأرامل
رقم هاتف خدمة العملاء ببنك التنمية الاجتماعية
يمكن لجميع العملاء التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وذلك من خلال الرقم 920008002 وذلك طوال أيام الأسبوع على مدار ال 24ساعة
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