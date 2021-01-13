نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تصريحات وزير التعليم السعودي بشأن الحضور أم التعليم عن بُعد الترم الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث تصريحات وزير التعليم السعودي القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية هي أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور والطلاب خلال هذه الأيام وبالأخص خلال بداية الفصل الدراسي الثاني لذلك نجد أن العديد يقوم بالبحث عبر محركات جوجل على السؤال المستمر ما هي القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم لعام 1442/2021 وهل سيكون هذه التعليمات أن الطالب يقوم بالحضور في الفصل الدراسي الثاني لكي نقوم بتحضير والاستعداد الفصل الدراسي الثاني خلال هذه الأيام وبالأخص بعد قدوم منتصف شهر يناير الجاري

أحدث تصريحات وزير التعليم السعودي

كما قام وزير التربية والتعليم بإتاحة كافة القرارات الجديدة للتعليم والتي يقدمها أنها في مصلحة الطالب ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها خلال هذه الأيام بسبب فيروس كورونا المستجد كما أكد أيضا الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، أن منصة مدرستي سوف شهدت نجاح كبير وحققت الكثير و عديد من الجميع الطلاب كما وصلت أيضا نسبة نجاح هذه المنصة إلي 98% وهذا لو كان يدل على شيء فيدل على أن المنصة قد نجحت نجاح متميز وباهر وحققت الهدف الأساسي من التعليم وتم مسيرة التعليم عن بعد بشكل متميز وكسب العديد من الطلاب المعلومات التي تفيده في الدراسة في جميع المراحل العمرية،وسوف يستمر هذا الوضع ضبط الدخول عبر منصة مدرستي في ظل الأحوال التي نعيشها بالمملكة العربية السعودية، وفي جميع أنحاء العالم.

قرارات وزارة التعليم توضح آلية الدراسة

قام وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع عدة أخبار ومستجدات من خلالها أن يتم تحويل العام القادم 2021 كما أعلنت وزارة التعليم، ضمن آخر الأخبار إن العام القادم سوف يتم تحويله على شكل فصول متعددة وأيضا طلاب الجامعة سوف يحصلون على ستة أشهر لكي يتم التدريب فيها لدخولهم الجامعة بشكل رسمي والبيان البيان التي قام بها وزير التربية والتعليم هو كالتالي:-