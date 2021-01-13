نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة كيفية التسجيل والاستعلام عن وظائف جدارة الجديدة لعام 1442 بالنيابة العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة هي نظام أطلقته وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير فرص عمل للكفاءات الموجودة بالمملكة العربية السعودية حسب المؤهلات والتخصصات والخبرات التي لدى المتقدم على جدارة والوظائف الموجودة بالنظام. وأكدت وزارة القوى البشرية على توافر فرص عمل بعدد 671 وظيفة جديدة لعام 1442 هجريا الموافق 2021 ميلاديا وجاءت الوظائف متعددة وكثيرة ومناسبة لكلا الجنسين الرجال والنساء. كما أكدت الوزارة على أن الوظائف سيتم التقديم لها إلكترونيا عبر نظام جدارة بوزارة الموارد البشرية وأكدت أيضا على أن الوظائف لمختلف المؤهلات والتخصصات.

يمكن للمتقدم الجديد على نظام جدارة التسجيل بحساب جديد للتقديم على الوظائف المتاحة ويمكن معرفة الوظائف المتاحة من هنا كالآتي:

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك شرط أن تكون سارية المفعول.

قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك.

قم بتحديد جنسك ذكر أم أنثى.

قم بكتابة رمز التحقق المعروض في الصورة بشكل سليم.

بعدها يتم التحقق من بيانات التسجيل بربط رقم الهوية بالسجلات المدنية المحفوظة إلكترونيا.

التقديم على الوظائف المتاحة بنظام جدارة

يمكن للراغب بالتقديم على وظيفة عن طريق وزارة الموارد البشرية اتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك.

قم بإدخال المؤهلات الخاصة بك.

سيظهر الموقع المقترحات الخاصة بالوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

يمكنك أيضا البحث في الوظائف الأخرى والتقديم عليها.

قم بالتقديم على الوظيفة والضغط على تأكيد.

عملية الترشيح

يقوم المتابعون لنظام جدارة بالمملكة العربية السعودية بإجراء عملية ترشيح للمتقدمين على الوظائف كالآتي:

إزالة الطلبات التي ثبت فيها تحايل.

إزالة الطلبات التي فيها مؤهلات أو تخصصات أو خبرات غير صحيحة.

القيام بعملية مفاضلة بين ما تبقى وفقا للمؤهلات والتخصصات والخبرات.

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شروط نظام جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع بعض الشروط على المتقدمين على الوظائف والشروط كالآتي:

أن يكون عمر المتقدم على الوظيفة عبر وزارة الموارد البشرية لا يقل عن 17 عاما محسوبا من العام الهجري.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون للمتقدم أقل مؤهل دراسي قامت الوزارة بتحديده.

بعد استيفاء الشروط يمكن للمواطن السعودي التقديم على الوظيفة الراغب بها.

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