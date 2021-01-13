صرف العلاوة السنوية للعسكريين 1442 .. موعد نزول العلاوة السنوية

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عمر شويل - جدة صرف العلاوة السنوية للعسكريين 1442، علاوة تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لكل العاملين بالقطاعات العسكرين المختلفة في جميع أنحاء ومدن المملكة العربية السعودية وتقدمها لجميع أبنائها العسكريين في وزارة الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكافة الهيئات الحكومية، وتلك العلاوة هي علاوة سنوية وتعد من أحد مستحقات الموظفين المالية وتعد تلك العلاوة هي تشجيع للمواطن والموظف على أداء عمله طوال العام، حيث لا تنسى الدولة تقدير جهود أبنائها الذين يقومون بخدمة البلاد والارتقاء لهان لذلك فإنها منحة تشجيعية كل عام للموظف والمواطن في القطاع الحكومي لتحسين الوضع الوظيفي للمواطن.
صرف العلاوة السنوية للعسكريين 1442
حكومة المملكة العربية السعودية تقوم بمنح العلاوات السنوية لكافة أبنائها العاملين على أرض المملكة سواء تشجيع أبنائها الذين يعملون بالقطاعات العسكرية أو أبنائها الذين يعملون بالقطاعات المالية، وكانت تلك العلاوات السنوية يتم منحها كل عام في شهر محرم من كل عام هجري، لكن العام الجديد اختلفت مواعيد صرف العلاوات السنوية للعسكريين والموظفين في كافة القطاعات الحكومية وذلك بسبب بعض التحديثات والتعديلات في نظام العلاوات وأصبحت العلاوات السنوية تضاف إلى راتب شهر يناير من كل عام ويتم صرفها مع الراتب، وتختلف تلك العلاوات باختلاف رتبة العسكريين.
العلاوة السنويه للعسكر 1442
تمنح حكومة المملكة العلاوات السنوية لجميع الضباط الذين يعملون بالقطاعات العسكرية المختلفة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وتمنح للجميع في التخصصات المختلفة ويتم صرفها في شهر يناير الجاري ومع بداية كل عام ميلادي جديد، وتختلف العلاوة باختلاف رتبة وتخصص الضباط بالإضافة إلى أن درجة الضابط أو العسكري تزداد كل عام ومعها يزداد راتب العسكري والعلاوات السنويه على حسب الرتب العسكرية التي يشغلها الموظف وهي كالآتي:
- رتبة جندي يصرف لها علاوة سنوية قيمتها 125 ريال سعودي.
- رتبة جندي أول يتم صرف مبلغ مقداره 140 ريال سعودي.
- رتبة عريف يصرف له علاوة مقدارها 155 ريال سعودي.
- رتبة وكيل الرقيب يتم صرف علاوة قدرها 180 ريال سعودي.
- رتبة رقيب يستحق علاوة سنوية قدرها 210 ريال سعودي.
- الرقيب الأول له علاوة قدرها 240 ريال سعودي.
- رئيس الرقباء له علاوة سنوية قدرها 280 ريال سعودي.
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