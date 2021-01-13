نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع “ذا لاين” بالسعودية أجمل مدن العالم بتكلفة 200 مليار دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع “ذا لاين” بالسعودية أجمل مدن العالم أعلن ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان عبد العزيز” السعودي الرئيس لمجلس إدارة شركة نيون عن المشروع الجديد “ذا لاين” المدينة الجديدة التي لن تطبق من قبل بالمجتمعات الحضرية بالمستقبل، وخطط على أن يضمن للمقيمين به للعيش بوسط الطبيعية، والعيش بمدينة متميزة يوجد بها مجموعة من المجتمعات التي تعمل على تحفيز الذكاء الاصطناعي، والتمتع بعيش بلا ضوضاء أو تلوث أو أي مركبات، حيث أم مدينة ذا لاين يجعل الحلم حقيقة أمامنا، الذي سوف يحتاج لتكلفة 200 مليار دولار، أضاف بأن المدينة يتم القيام بها من خلال القيام بدعم الحكومة السعودية وأيضاً صندوق الاستثمارات العامة من قبل المستثمرين المحليين والعالميين.

رؤية ولي العهد لمدينة ذا لاين

بعد أن صرح ولي العهد عن السنوات الماضية تم إنشاء الكثير من المدن من أجل توفير الحماية للإنسان بمساحات محدودة، وبعد أن كثرة الصناعة في كافة مناطق السعودية أصبح يبحث الكثير عن العيش بمكان هادئ خالي من ضوضاء الشوارع والناتج عن المصانع وضوضاء السيارات، أصبحت المدن الاختيار الأفضل لمحبين الهدوء، من خلال مدينة ذا لاين التي تضم مجتمعات إدراكية ترتبط بتحفيز العيش بمكان خالي من التزاحم والمركبات، على حسب ما صدر أمس فيما يتعلق من أن المدينة الجديدة سوف توفر رؤية جديدة للملكة، بهدف تنوع الاقتصاد عن طريق توفير الكثير من فرص العمل للشباب، من أجل المساهمة بإضافة أكثر من 180 مليار دولار للدولة عند حلول 2030.

مدينة ذا لاين

تنمي المدينة الجديدة ذا الاين تعريف المفهوم الجديد الحضاري عن طريقة تطوير العيش بحياة جديدة، ويضمن للعملاء الوصول لكافة المرافق الأساسية بما فيها من مراكز طبية ومدارس وموافق للترفيه، إلى جانب توفير الرقعة الخضراء بغصون دقائق، وتوفير كافة وسائل المواصلات بسرعة فائقة.