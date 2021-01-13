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عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن بطاقة الهوية الوطنية، تعتبر البطاقة الرسمية التي تصدرها الحكومة للمواطن من أجل إثبات هويته و التعرف على بياناته الشخصية بسهولة، والتي يمكن إصدارها اليوم الكترونيا عبر منصة أبشر دون الحاجة للذهاب الى الجهات الرسمية لاستخراجها، و على الرغم من أنه اليوم أصبح لكل مواطن أمكانية استخدام الهوية الرقمية إلا أنه لم يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية وإلى الآن يتم استخراجها ونظرا لأهميتها الكبيرة فقد تم وضع بعض الشروط والضوابط في كل ما يخص الهوية الوطنية، ومنها على سبيل المثال: شروط صورة المواطنة في البطاقة، ليس هذا فقط بل تم إنه يتم توقيع غرامة مالية في حال التأخر في تجديد الهوية، ولهذا نستعرض معكم اليوم ما كشفه الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع التغريدات ” تويتر” عن صلاحية الهوية الوطنية لعدد من الفئات العمرية المختلفة من خلال السطور التالية.

الأحوال المدنية تكشف عن مدة صلاحية الهوية الوطنية لهذه الفئات العمرية المختلفة

سبق وأن أوضح الحساب الرسمي للأحوال المدنية، التابعة إلى وزارة الداخلية عن الخطوات اللازمة من أجل حذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية ، و ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها مع من تعدى العشرين من العمر دون أن يقوم باستخراج بطاقة الهوية الوطنية، و اليوم كما سبق و أشرنا فقد أعلن الحساب الرسمي مؤخرا عن مدة صلاحية الهوية الوطنية لعدة فئات عمرية مختلفة من المواطنين والتي تتراوح فيما بين 15 عامًا و حتى 50 عامًا، خاصة و أن صلاحية الهوية ليست محددة و إنما هي مدة تختلف باختلاف الفئة العمرية لصاحب الهوية .

و أوضح الحساب الرسمي لإدارة الأحوال المدنية، بأن صلاحية الهوية الوطنية ستكون كالتالي :

صلاحية الهوية الوطنية 5 سنوات ، لأصحاب الفئة العمرية من 15عام حتى 30 عام .

، لأصحاب الفئة العمرية من 15عام حتى 30 عام . صلاحية الهوية الوطنية 10 سنوات ،لأصحاب الفئة العمرية من 31عام حتى 50 عامً.

،لأصحاب الفئة العمرية من 31عام حتى 50 عامً. صلاحية الهوية الوطنية 20 سنة ،لأصحاب الفئة العمرية من 51 عامًا فأكبر .

متى يجب تجديد الهوية الوطنية حتى لا يتعرض المواطن إلى الغرامة ؟

يجب على كلا من المواطن والمواطنة أن يسارع إلى تجديد الهوية الوطنية قبل موعد تاريخ انتهائها بحوالي 180 يومًا، مع العلم بأن تجديد الهوية الوطنية لا يتطلب أن يقوم صاحبها بتعبئة استمارة إلكترونية.

ما هي قيمة غرامة عدم تجديد الهوية الوطنية بعد انتهاء فترة صلاحيتها؟

أشارت الأحوال المدنية إلى أنه في حالة عدم قيام المواطن أو المواطنة ، بتجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل موعد انتهائها فإنه يتم توقيع غرامة مالية على صاحب الهوية ، تقدر بحوالي 100 ريال سعودي على أن يبدأ احتساب الغرامة من تاريخ انتهاء الهوية .

يجب الإشارة إلى أن صلاحية الهوية الوطنية ، تبدأ منذ تاريخ إصدار البطاقة أو تجديدها أو استبدالها، إضافة إلى أنه لا يجوز القيام برهن بطاقة الهوية الوطنية و يعد القيام بذلك مخالفة، و في هذه الحالة يتم توقيع عقوبة على كلا من الراهن و المرتهن