نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 وشروط ومميزات فتح الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 كثير ما يسل عنه عملاء بنك الراجحي لطريقة فتح حساب ثاني بالبنك وكذلك معرفة الشروط والضوابط لفتحة، حيث يعد بنك الراجحي اهم واكبر مصارف المملكة الذي يتيح العديد من الخدمات المختلفة والمتنوعة الكترونيا دون تكفل عناء الذهاب إلي الفروع للإنهاء اجراءات الفتح والسحب والإيداع، كما أن بنك الراجحي يعمل على تلبية كل احتياجات عملائه فقد قدم خدمة فتح حساب ثاني يمكنهم من استخدامه في العديد من التعاملات الشخصية الأخرى وأيضا استخدامه في إجراء التحويلات الدولية والمحلية بكلّ سهولة واكثر سرعه.



كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442

الدخول إلى موقع بنك الراجحي. موافقة العميل على كافة الشروط والخطوات المطلوبة للحساب الجديد بالبنك. كتابة جميع البيانات المطلوبة لفتح الحساب الثاني من جنسية العميل وبطاقة الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. الحد الأقصى للمبلغ المتوقع التصرف فيه لعملية واحدة في الشهر. الدخل الشهري للعميل بالعملة السعودية. إدخال الكود المرسل برمز التحقق. ثم الضغط على التالي. يتم إرسال رسالة على رقم العميل تشمل كافة معلومات حسابه. كتابة رمز التأكيد. التأكد من كافة البيانات الشخصية والضغط على التالي. اختيار أحد فروع بنك الراجحي الذي يريد العميل التعامل معه مباشرة وفتح حساب فيها.

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

ألا يقل عمر المتقدم 18 سنة. أن يمتلك بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. في حالة كون العميل أجنبيا فيجب امتلاكه جواز سفر غير منتهي الصلاحيّة وأن يكون محل إقامته بالسعودية. تسجيل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب المتاح لفتح حساب ثاني على موقع البنك. يجب على العميل أن يكون مشتركا في خدمة ابشر من أجل التأكد من إتمام عملية التأكد من الموافقة على حسابه الثاني. يجب على العميل كتابة عنوان بريد وطني و إلكتروني بدقة. يجب الحصول على رقم هاتف صادر من أحد مزودي خدمات الاتصالات. الذهاب إلى اقرب فرح للحصول على دفتر شيكات مجانا. موافقة العميل على كل الشروط والأحكام.

مميزات فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

استخدام الحساب في العديد من التعاملات الشخصية كسداد قيمة الفواتير كالكهرباء والمياه الحصول على البطاقة المصرفية مدى. صعوبة التزييف البطاقة أو اللعب بالشريحة. توافر الحماية والأمن للعميل أثناء عمليات الدفع الإلكتروني. توافق الشريحة الذكية مع المعايير التي تحميه من عمليات الاحتيال. تحديث معلومات العميل بدون تغيير البطاقة. سهولة التحويلات المادية داخل المملكة وخارجها.

كما أن البنك يعمل على تتطوير وتجديد كل خدماته المتاحة للعملاء المميزين والحاليين، كمان أن بنك الراجحي أتاح فيزا تسوق ورسوم فيزا تسوق الراجحي وشروط استخراجها وخطوات الإلغاء وطريقه شحنها وغيرها من البطاقات المتنوعة على حسب احتياج ولب كل عميل لذلك يعد بنك الراجحي من اهم البنوك التي لاقت اهتمام واختيار واسع من العملاء الجدد.