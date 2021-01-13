نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من مستفيدي مقطوعة الضمان الإجتماعي عن الموعد المحدد الذي ستعلنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لنزول المساعدات المقطوعة، وينتظر الكثير من المواطنين تحديد هذا الموعد حتى تنزل لهم المساعدات المالية الخاصة ببرنامج المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية لهم، وتُعد مقطوعة الضمان أحد أكثر البرامج الداعمة للمواطن السعودي الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ويتقاضى راتب بسيط شهرياً، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية في الفترة الماضية نتيجة لعدة إجراءات إصلاحية في القطاع الإقتصادي قامت به الحكومة السعودية مؤخراً من أجل زيادة معدل النمو الإقتصادي، ولهذا أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هذه المساعدات المقطوعة للوقوف بجانب المواطن البسيط، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المساعدة المقطوعة وأبرز شروط التسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

نقف معكم في هذا المقال حول عدة شروط نٌبينها لكم من أجل التعرف على أبرز شروط المساعدة المقطوعة، ومن أبرز الشروط:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

لا يقل عمره عن 35 عام.

لا يتقاضى راتب كبير.

لا يمتلك سجلات تجارية أو أراضي أو عقارات.

وكل هذا من أجل التأكد من أحقيته للدعم.

موعد صرف المقطوعة

لا يُمكن لأي مواطن سعودي أن يتنبأ بالموعد الرسمي لنزول المساعدة المقطوعة إلا عندما تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عنه على موقعها الرسمي أو الصفحة الرسمية لها على تويتر، ونحن حتى هذه اللحظة لم نجد أي إعلان عن الموعد، ولهذا سوف وضح لكم الموعد الرسمي فور الإعلان عنه.