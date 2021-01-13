نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم نقل ملكية سيارة في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يلجأ البعض إلى بيع سيارته القديمة ليستبدلها بأخرى جديدة وهنا يحتاج إلى دفع رسوم نقل ملكية سيارة وهي خطوة رئيسية لإتمام عملية البيع والشراء من الطرف الآخر ونقل ملكية السيارة المباعة، تتم تلك الخطوة بعد المعاينة لحالة السيارة من قبل المشتري والموافقة على حالة السيارة وبعد الاتفاق من قبل الطرفين على ثمن السيارة وهنا يأتي دور نقل الملكية.

آلية نقل ملكية السيارات بشتى أنواعها

أتاحت إدارة المرور في المملكة نقل ملكية السيارات النقل والسيارات الخاصة إلكترونياً من خلال موقع أبشر المرور وذلك تخفيفاً على المواطنين من الذهاب إلى المقرات الخاصة بالمرور واستبدالها بالنقل إلكترونياً من خلال حسابات المسجلين بموقع أبشر اختصاراً للوقت والجهد واستخدام التكنولوجيا استخدام أمثل.

رسوم نقل ملكية سيارة

السيارة لمالك خاص يتم النقل مقابل 150 ريال.

سيارة النقل الخاص رسوم نقل الملكية 150 ريال.

الحافلة الصغيرة يتم نقل ملكيتها مقابل رسوم 150 ريال.

الدراجة الآلية يتم نقل ملكيتها مقابل رسوم 150 ريال.

نقل ملكية الحافة العامة يتم برسوم 300 ريال.

رسوم نقل سيارة الأجرة 300 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة الأشغال العامة 300 ريال.

يجب الالتزام بالتالي قبل البدء في عملية نقل الملكية

خطوات نقل ملكية سيارة من قبل البائع من خلال أبشر

خطوات تتم من خلال البائع أولاً لذى يجب أن يكون لديك حساب مسجل على أبشر للبائع والمشتري.

التوجه إلى موقع أبشر.

قم بتسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم المرور.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار المرور.

اختار من القائمة كلمه خدماتي.

الضغط على خدمات المرور.

قم بالضغط على مبايعة مركبات.

عرض السيارة للبيع.

قم بتحديد السيارة الذي ترغب في نقل ملكيتها.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة لإتمام عملية البيع.

قم بتأكيد الطلب.

خطوات تتم من قبل المشتري لنقل ملكية سيارة