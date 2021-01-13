“وزارة التعليم السعودية” آل شيخ يوضح طريقة التعليم في الفصل الثاني 1442 ويوضح مواعيد الامتحان

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عمر شويل - جدة ينتظر 6 مليون و 400 آلف طالب وطالبة هم إجمالي عدد الطلاب في المراحل التعليمية ما قبل الجامعي، قرارات وزارة التعليم السعودية، لمعرفة شكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 هجري، والمقرر أن ينطلق في بداية الأسبوع القادم وتحديداً الأحد الموافق 2021/01/17 ميلادي 1442/06/04 هجري، وفق ما هو معلن من قبل ولكن ألية الدراسة هل ستكون حضورياً عن طريق الدراسة داخل المدارس، أم ستكون عبر منصة مدرستي الإلكترونية “تعليم عن بعد”، هذا ما يترقبه الطلاب وأولياء أمورهم من وزير التعليم السيد الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، خلال الأيام القليلة القادمة قبل يوم 17 يناير الجاري. وزارة التعليم السعودية تحدد مواعيد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بداية الدراسة 2021/01/17 الموافق 1442/06/04 هجري بداية أجازة عيد الفطر المبارك 2021/04/28 ميلادي الموافق 1442/09/17 هجري بداية العودة من أجازة عيد الفطر 2021/05/17 ميلادي / الموافق 1442/10/06 هجري موعد أختبار الفصل الدراسي الثاني 2021/5/22 ميلادي / الموافق 1442/10/11 هجري أجازة نهاية العام الدراسي 2021/06/02 ميلادي الموافق 1442/10/22 هجري أهم قرارات وزارة التعليم السعودية 1442 توزيع العام الدراسي على ثلاث فصول دراسية وليس على فصلين كما في السابق. تدريب طلاب السنوات النهائية في الجامعات السعودية لمدة 6 أشهر للحصول على شهادة أتمام الدراسة الجامعية. يتم تقيم المعلمين والمعلمات بشكل رسمي مع بداية العام الدراسي. العمل على تطوير المنظومة التعليمية في المملكة واستخدام الوسائل التكنولوجية أهم أولويات الوزارة. توزيع الأسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وزارة التعليم السعودية أكد وزير التعليم السعودي الدكتور / حمد بن محمد آل شيخ، على أستعداد الوزارة لكافة لسيناريوهات سواء أن كانت الدراسة سوف تكون حضورياً داخل الفصول الدراسة في المدارس، من خلال أتخاذ كافة الوسائل الاحترازية من تعقيم ومراعاة مسافات التباعد الجسدي بين الطلاب، حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو أستكمال الدراسة عن بعد بواسطة منصة مدرستي الإلكترونية، وكما أشار سيادته في مداخلته مع قناة العربية أن كل التفاصيل ستعلن خلال المرحلة القادمة.

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