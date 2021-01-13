نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر تجدد تذكير آلية التحقق من صلاحية الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية خلال حسابها على موقع الرسائل القصيرة “تويتر” تذكيرًا جديدً ا بآلية وخطوات التحقق من صلاحية الهوية للأفراد، التي تتم من خلال أبشر، حيث تعد بطاقة الهوية الوطنية التي تصدرها السلطات السعودية، وتعرف أيضًا بـ بطاقة الأحوال المدنية، هي البطاقة الرسمية التي تعرف المواطن والمواطنة السعوديين، ويكون إصدار هذه البطاقة إلزامياً عند بلوغ المواطن والمواطنة سن الخامسة عشر، ويمكن استخراجها بشكل اختيارياً للذكور من المواطنين بداية من بلوغ سن العاشرة إلى سن الرابعة عشر.

التحقق من صلاحية الهوية الوطنية

وتختلف صلاحية بطاقة الهوية حسب عمر المواطن، حيث أن مدة صلاحيتها 5 سنوات للذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 30 عامًا، وتبلغ صلاحيتها 10 سنوات للذين تتراوح أعمارهم من 31 إلى 50 عامًا، وتبلغ مدة الصلاحية 15سنة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وبحسب إدارة الأحوال المدنية يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة التجديد بعد مرور موعد التجديد يتم فرض غرامة 100 ريال.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الهوية

حددت بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية، طريقة وآلية التحقق من صلاحية الهوية الوطنية خلالها، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

دخول المستعلم على بوابة الخدمات الإلكترونية أبشر.

يقوم باختيار خدمة التحقق من صلاحية الهوية.

يقوم المستعلم بإدخال رقم السجل المدني.

أخيرًا يُدخل رقم نسخه الهوية الوطنية والرمز المرئي.

خطوات الاستعلام عن موعد إصدار الهوية

تحث وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأحوال المدنية، بشكل مستمر على ضرورة وأهمية مراجعة مدة الصلاحية للهوية، وتاريخ تجديدها من وقت لآخر، وذلك حتى يمكن للمواطن القيام بتجديد البطاقة حال انتهاء صلاحيتها، دون تأخير لتجنب الغرامات.

وأوضحت “أبشر” أن خطوات معرفة موعد إصدار الهوية، يتم بإتباع الخطوات التالية:

ولوج موقع أبشر تسجيل الدخول my.gov.sa. يقوم المستعلم بالضغط على ” الخدمات الإلكترونية”، ثم يختار منها خدمات الأحوال المدنية. يقوم المستعلم بالضغط على المعلومات الشخصية.

في الخطوة الأخيرة، يدون كافة بياناته المطلوبة، وخاصة رقم الهوية الوطنية، في الحقل المخصص، يليها الضغط على عرض لمعرفة تاريخ إصدار بطاقة الهوية الوطنية.