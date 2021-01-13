exclosev” ألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني // أهم قرارات حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي

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عمر شويل - جدة حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي، يعلن عن أن ألية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يتم دراستها الآن لاتخاذ القرار المناسب، والذي يكون في صالح الطالب والمنظومة التعليمية ويحافظ على صحة الطلاب والمعلمين من أنتشار فيروس كوفيد 19 بين منظومة التعليم داخل السعودية، وأشار إلي أن الوزارة مستعدة لكافة التصورات سواء أن أستكمل العام الدراسي بالصورة العادية عن طريق حضور الطلاب، أو عن بعد عن طريق منصة مدرستي التي حققت فائدة ونجاح كبير خلال الفترة الماضية وحققت التفاعل المطلوب بين الطالب والمعلم، وهناك قلق من قبل أولياء أمور الطلاب من قرار عودة الدراسة بالصورة التقليدية، خوفاً على صحة أبنائهم من وباء كورونا في ظل الموجة الثانية من أنتشار الفيروس.

حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي

وزارة التعليم السعودية تقوم بجهد جبار للنهوض بمنظومة التعليم السعودية، التي تضم عدد هائل من الطلاب يقدر عددهم 6.4 مليون طالب وطالبة على مستوى المملكة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، موزعين على 26377 مدرسة حكومية منتشرة في كل محافظات المملكة العربية السعودية، وعدد 4377 مدرسة خاصة وأهلية، وهو عدد كبير يجب أن يتم إدارته بحكمة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، بسبب الموجة الثانية من أنتشار الوباء خلال هذه الأيام.

قرارات الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي

تقيم المعلمين والمعلمات يتم في بداية العام الدراسي بشكل رسمي تحت أشراف كامل من الوزارة.

العمل على تطويع التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية في الوقت الحالي وفي المستقبل.

توزيع العام الدراسي على 3 فصول دراسية وليس على فصلين كما كان في السابق.

تدريب طلاب السنة النهائية في الجامعات لمدة 6 أشهر للحصول على شهادة أتمام الدراسة الجامعية.

مواعيد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني