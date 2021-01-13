نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسعار شانجان CS75 فل دفع رباعي تقسيط 1000 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتميز عروض اسعار شانجان CS75 فل دفع رباعي في السعودية بأنها متعددة ومتنوعة حيث يمكن شراء شانجان تقسيط بأقساط تصل إلى 1000 ريال أو أقل حيث تعد هذه السيارة الوحيدة فئة الدفعة الرباعي في موديل سي اس 75 حيث يوجد فئتين هما شانجان CS75 Basic 2WD وكذلك شانجان CS75 Full 2WD حيث تأتي كل منهما من فئة الدفع الأمامي على عكس شانجان CS75 Full 4WD ذات الدفع الرباعي وهذا ما يجعل الطلب عليها أكثر من غيرها حيث إن سيارات الدفع الرباعي لها أفضلية في الطرق السعودية والطرق الجبلية والوعرة مع ما تتميز به من أنماط القيادة والقوة الحصانية.
مواصفات شانجان CS75 موديل 2021 فل 4WD
تأتي السيارة مع محرك بسعة 1.8 لتر تيربو – بلو كور مع ناقل حركة اوتوماتيك ذي 6 سرعات، مزود بعدد 16 صماماً وتصل أقصى قوة للمحرك 174 حصانًا يولد عزم دوران يصل إلى 254 نيوتن كما تتميز السيارة بمعدل معقول من استهلاك الوقود يصل إلى 12.2 كلم/ لتر، مع زر لتشغيل المحرّك وفرامل يد كهربائية، مع نظام تثبيت السرعة، كما تأتي بثلاثة أنماط من القيادة العادي ونمط القيادة في الرمال ونمط القيادة العادي.
عروض اسعار شانجان CS75 فل
يصل سعر شانجان CS75 فل بدون ضريبة القيمة المضافة إلى حوالي 75 ألف ريال سعودي فيما يصل سعر شانجان cs75 شامل الضريبة المضافة إلى 86 ألف ريال بحسب سعر الوكيل المحلي لكن في حال الشراء بالتقسيط يرتفع السعر بحسب ظروف كل عميل والتي تختلف بحسب المقدم والدفعة الأخيرة والقسط الشهري.
تقسيط 1000 ريال CS75
يمكن تقسيط cs75 بأقساط بسيطة قد تصل إلى 1000 ريال أو أقل حيث يشمل السعر ما يلي:
- السعر النقدي غير شامل الضريبة المضافة 75 ألف ريال.
- ايتم احتساب لفائدة السنوية 5 % ومدة التقسيط 5 سنوات .
- يتم احتساب الضريبة المضافة على السعر النقدي مضافًا إليه الفائدة السنوية.
- هناك خيارات متعددة للتقسيط حيث يمكن التقسيط بدون دفعة مقدمة وفي هذه الحالة قد تصل الدفعة الأخيرة إلى 40 % من ثمن السيارة.
- في حالة تم دفع نسبة من الثمن كدفعة مقدمة مثلا 10 % أو 20 % سوف تقل الدفعة الأخيرة أو دفعة التملك وكذلك تقل الأقساط الشهرية.
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