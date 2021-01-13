سمية محمد …. تكتب…قصة نجاح بسبب كرسي وطاولة

حللتم أهلا ووطئتم سهلاَ سوف أحكي لكم قصة نجاحي بل الأصح طريقي للنجاح فأنا مازلت في البداية هل العنوان كان محيراً لكم ؟أم أدهشكم؟نعم بداية حبي وشغفي للإعلام كان من الصف الثامن كنت وحيدة لاأملك صديقات غير طاولتي التي تصاحبني من السادسة صباحا حتى الثانية ظهراً بحكم نقلي لمدرسة جديدة وبيئة جديدة ،وفي يوم من الأيام بحصة الفراغ خطرت في بالي تكوين فريق استعراضي تطوعي واستغلال موهبتي في الاستعراض،أكملت المرحلة المتوسطة وأكملت تجهيز الفريق من أطفال وإنشاء حسابات في السوشل ميديا ابتدت الإجازة الصيفية طرحت الفكرة على أهلي فبداية الأمر كان مرفوض بعد إصرار وعزيمة تمت الموافقة ،اجتمعت مع أعضاء فرعندما اقبلت على مبنى التفلزيون للمقابلة أدهشني المكان ومعدات التصوير ومن ثم بدأت الاطلاع عليه والقراءة عن تخصص الإعلام وأصبح حبي له يزيد يوماً بعد يوم أكملت مسيرتي في فريقي حتى المرحلة الثانويه أصبح لدي شهادات شكر من مختلف الأماكن ومن ضمنها التي افتخر فيها جداً (مركز دله للعمل التطوعي،ومركز التأهيل الشامل)أصبح لدي خبره في كتابة السيناريوهات والبرامج وكتابة المقالات والإلقاء وتنظيم الفعاليات وتصميم البوستر طورت من ذاتي ،والآن هذه أول سنة أدرس حلمي الذي طالما حلمت أن أكون إعلامية أفيد المجتمع ،أحلم اليوم ليتحقق غداً،إذا كنت تتمنى أن تحرك جبالا في الغد عليك أن تبدأ بحمل الحجارة من اليوميقي لقد حصل الفريق على شهره واسعه أنتجنا كليبات وبرامج ،تم طلبنا من قبل التلفزيون السعودي لتحدث عن إنجازاتنا والفكره العامة