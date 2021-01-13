اتفاقية تحوّل السوبر إلى كأس بيرين السعودي 30يناير بالرياض

دوت الخليج – حسين الحبيب وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية رعاية لكأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين حيث تم الاتفاق على بنود الرعاية والتي من ضمنها الاسم الرسمي للمسابقة لعام 2021 لمدة موسم واحد «كأس بيرين للسوبر السعودي». ومثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد، فيما مثّل شركة «بيرين» رئيسها التنفيذي المهندس موفق مباره.

من جانبه، أشاد إبراهيم القاسم بالإسهامات الوطنية لـ«مياه بيرين»، مثمّناً دورها في رعاية كأس السوبر وما يمثله ذلك من المشاركة الجادة للقطاع الخاص في دعم الرياضة والرياضيين بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص، مقدماً شكره لفريق عمل «بيرين» على متابعة تفاصيل الاتفاقية وحرصهم على إتمامها بأسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، أكد المهندس موفق مباره، حرص شركة بيرين على دعم وتشجيع الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، مثمّناً العمل الدؤوب للاتحاد السعودي لكرة القدم للارتقاء بكرة القدم السعودية والوصول لمراتب متقدمة عالمياً. كما وجّه مباره الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للمساهمة بدعم الرياضة السعودية بوسائل وطرق متنوعة.

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