حمدالله يغادر المغرب والنجعي نصراوي لثلاثة مواسم

دوت الخليج – حسين الحبيب

نجحت إدارة النصر البارحة بتجديد عقد لاعب الوسط في الفريق الأول لكرة القدم سامي النجعي لثلاثة مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، وذلك لحرصها على المحافظة على مكتسبات الفريق ولاسيما أبناء النادي وكشفت مصادر بأن العقد الجديد للنجعي بلغ في الموسم الواحد أربعة ملايين ريال في ظل تلقي النجعي ووكيله عدداً من العروض الرسمية والقوية طيلة الآيام القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن إدراة النصر ستبحث بعد هذا الأمر ملف تجديد عقد المدافع عبدالإله العمري والذي هو الآخر يدخل الفترة الحرة في يوم 24 يناير الجاري.

وعلى صعيد آخر أثار المهاجم عبدالرازق حمدالله حفيظة كثير من جماهير النصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تقدم بطلب إجازة ليسافر من خلالها إلى المغرب بهدف عرض إصابته على طبيبه الخاص هناك، على رغم التزامه ببرنامجه التأهيلي طيلة الفترة الماضية، وأشارت المصادر إلى أن حمدالله غادر البارحة الرياض في طريقة إلى المغرب على أن يقضي فيها أسبوعين قبل العودة مجدداً للسعودية للدخول في التدريبات.