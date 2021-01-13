منتخب الشباب للقدم يستدعي ثنائي الفتح النجدي والعثمان

دوت الخليج – حسين الحبيب

استدعى الاتحاد السعودي لكرة القدم ثنائي نادي الفتح سالم النجدي وعثمان العثمان للإنضمام إلى معسكر منتخب المملكة للشباب والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 21 يناير الحالي، استعدادا للإستحقاقات المقبلة.

من جانبهما أبدى الثنائي النجدي والعثمان سعادتهما البالغه بالإنضمام إلى صفوف المنتخب السعودي، مؤكدين أن استدعائهما شرف كبير يتمناه كل لاعب، مشيرين إلى أنهما سيبذلان كل ما في وسعهما لخدمة الأخضر الشاب، وقدم الثنائي شكره لإدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق على الاهتمام الكبير الذي توليه لجميع ألعاب النادي وخاصة الفرق السنية لكرة القدم.

يذكر أن الثنائي النجدي والعثمان ظهرا بمستويات ملفتة خلال الفترة الأخيرة، مما دفع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد يانييك فيريرا للاستعانة بهما خلال الفترة الماضية.